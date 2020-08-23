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Son dakika: bilmecesi! İstifa mı etti

Son dakika haberi... FOX TV Ana Haber sunucusu ’ın istifasını verdiği iddia edildi. Portakal’a yakın gazeteciler istifa haberinde ısrarlı iken gazeteci Orhan Uğuroğlu sosyal medyadan edindiği bir bilgiyi paylaştı.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 23:31 ABONE OL
Son dakika: Fatih Portakal bilmecesi! İstifa mı etti

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevden ayrıldığı iddia edildi.

Bomba iddia Portakal'a yakınlığı ile bilinen bir kaç gazeteci tarafından gerek sosyal medyada gerekse de televizyon canlı yayınında gündeme getirildi.

Özlem Gürses, Halk TV'de Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrıldığı' iddiasını gündeme getirdi.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ise konu ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapt ve "FOX TV Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güner ile konuştum. Kesinlikle yanlış haber."dedi.

Fatih Portakal'ın lüks teknesiyle çıktığı tatil, haberlere konu olmuştu. Yaz boyunca neredeyse tekneden inmeyen Portakal'ın lükse olan düşkünlüğü dile dolanmıştı.

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Son dakika: Fatih Portakal bilmecesi! İstifa mı etti
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