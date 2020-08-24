Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 22 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: 'da operasyonu! 22 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelen habere göre 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin soruşturma kapsamında, kapatılan (KHO) öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 09:11 Son Güncelleme: 24.8.2020 09:49 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 22 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltı kararı verilen eski KHO öğrencisi 42 zanlıdan 22'si, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLEREK DEVAM EDİYOR

Zanlılar hakkında FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiklerine dair etkin pişmanlık beyanları bulunduğu ve teşhis edildikleri, örgüt sorumlularıyla büfe telefonları ve ankesörlü hatlar üzerinden irtibat kurduklarının analiz raporlarıyla belirlendiği, güncel örgütsel faaliyet sürdürüp sürdürmediklerine yönelik soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FETÖ'nün firari spikeri Kocaeli'de yakalandı! 'Ankara Kuşu'nun 10 dakikada tahliye edilmesi ortalığı karıştırdı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 22 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA