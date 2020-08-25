FETÖ yayın organı Bugün TV spikeri Erkan Akkuş 15 Temmuz’dan haberdarmış

Fetullahçı Terör Örgütünün yayın organı Bugün TV spikeri Erkan Akkuş Kocaeli'ndeki baba evinde kıskıvrak yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma yürütülen ve 2016 yılından beri yakalama kararı bulunan Akkuş, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanması ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.





Emniyetteki sorgusu ardından dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Erkan Akkuş 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla soruşturma savcısına ifade verdi. Savcılık, şüpheliyi nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

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FETÖ’cü Erkan Akkuş tutuklandı, FETÖ kanalının ateşli spikeriydi

Akkuş, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Erkan Akkuş hakkındaki suçlamaların detaylarına ulaşıldı. Savcılığaın Erkan Akkuş'un 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olduğuna dair tespitte bulunduğu anlaşıldı. Şüphelinin 15 Temmuz'a zemin hazırlamak üzere eylemlerde bulunduğu belirtildi. Kendisi tarafından yazıldığını kabul ettiği tweetler soruşturma dosyasına konurken şüphelinin 15 Temmuz'a kadar düzenli FETÖ propagandası yaptığı kaydedildi. Akkuş'un samanyolu, Bugün TV yanı sıra Can Erzincan kanalında da yayınlara katılıp örgütü savunduğu kaydedildi.

Erkan Akkuş hakkında hazırlanacak iddianame ardıdan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.