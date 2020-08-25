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FETÖ yayın organı Bugün TV spikeri Erkan Akkuş ’dan haberdarmış

’nde babasının evinde yakalanan FETÖ yayın organı Bugün TV spikeri Erkan Akkuş’a yönelik suçlamaların detayları ortaya çıktı. Savcılığa göre Akkuş darbe girimşinden haberdardı ve darbeye zemin oluşturmak amacıyla çaba sarf etti.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 25.8.2020 17:35 Son Güncelleme: 25.8.2020 17:46 ABONE OL
FETÖ yayın organı Bugün TV spikeri Erkan Akkuş 15 Temmuz’dan haberdarmış

Fetullahçı Terör Örgütünün yayın organı Bugün TV spikeri Erkan Akkuş Kocaeli'ndeki baba evinde kıskıvrak yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma yürütülen ve 2016 yılından beri yakalama kararı bulunan Akkuş, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanması ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.


Emniyetteki sorgusu ardından dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Erkan Akkuş 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla soruşturma savcısına ifade verdi. Savcılık, şüpheliyi nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

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Akkuş, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Erkan Akkuş hakkındaki suçlamaların detaylarına ulaşıldı. Savcılığaın Erkan Akkuş'un 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olduğuna dair tespitte bulunduğu anlaşıldı. Şüphelinin 15 Temmuz'a zemin hazırlamak üzere eylemlerde bulunduğu belirtildi. Kendisi tarafından yazıldığını kabul ettiği tweetler soruşturma dosyasına konurken şüphelinin 15 Temmuz'a kadar düzenli FETÖ propagandası yaptığı kaydedildi. Akkuş'un samanyolu, Bugün TV yanı sıra Can Erzincan kanalında da yayınlara katılıp örgütü savunduğu kaydedildi.

Erkan Akkuş hakkında hazırlanacak iddianame ardıdan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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FETÖ yayın organı Bugün TV spikeri Erkan Akkuş 15 Temmuz’dan haberdarmış
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