Berat Albayrak anlattı: FETÖ’cüler sondaj çalışmalarına karşı çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında doğalgaz keşfi ve ekonomide merak edilenleri cevapladı...

Berat Albayrak, hem ekonomide hem de yapılacak yeni keşiflerde Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektirirse gerektirsin onun yapılacağını söyledi.

NE İŞİMİZ VAR ORADA, AVRUPA NE DER, ABD NE DER, BİZİM TEKNEMİZ YOK GİBİ ENGELLEMELER...

Bakan Berat Albayrak, 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce Doğu Akdeniz meselesinin gündeme geldiğini, ancak darbeci generallerden birinin atılacak adımları engellemeye çalıştığını söyledi.

Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de hamle yapmaya başladığı andan itibaren Bakanlar Kurulu'nda bunu dile getirdik diyen Berat Albayrak, "Toplantıda bize ne işimiz var. Avrupa ne der. ABD ne der. Bizim teknemiz yok. diye sürekli bir itiraz eden yapı vardı." dedi.

"BİZİM ORADA NE İŞİMİZ VAR DİYENLERDEN BİRİ, 15 TEMMUZ FOTOĞRAFINDA OLAN BİR GENERALDİ"

Berat Albayrak'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bu süreçleri biz ilk Güney Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki sahaları özel şirketlere pay etmeye başladığında Bakanlar Kurulu'nda dile getirdik. Bizim de etkin rol oynamamız lazım diye. Bu süreçleri biz başlattık. Toplantıda bize ne işimiz var. Avrupa ne der. ABD ne der. Bizim teknemiz yok. diye sürekli bir itiraz eden yapı. Ülkemizin hak ve menfaatlerini savunacağız. Bundan daha doğal hakkımız ne. O toplantıdan kısa süre sonra merdivenlere dizilen 15 Temmuz fotoğrafı var ya. O gün generallerden biri oydu. Türkiye'nin 20 yıllık yolculuğunda farklı yapılara sızmış bu yapı her yerdeydi. Ülkesinin mutluluğuna üzülen böyle bir kesim var mı? Biz de diyoruz ki bu kesimi üzmeye devam edeceğiz. Biz sizi muhattap almıyoruz. Ciddiye almıyoruz. Sizin işiniz muhalefet etmek değil. Sizin amacınız psikoloji bozmak."