Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak canlı yayında soruları yanıtlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak NTV canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtlıyor. Karadeniz'de doğalgaz keşfi Türkiye için dönüm noktası olacak mı? Doğalgazda yeni müjde gelir mi? Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de mi? Petrol arama çalışmalarında son durum nedir? Yeni eksen Türkiye için ne anlama geliyor? Türkiye'nin enerji faturalarındaki iyileşme cari açığa nasıl yansıyacak? Enerji ithalatındaki düşüş ekonomi politikalarını değiştirecek mi? gibi sorular masaya yatırılıyor. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi soruyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yanıtlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

Tarihi önemli bir dönemde bu yayını gerçekleştiriyoruz. Cuma günü Türkiye'nin sadece ekonomi açısından değil siyasi açıdan da önemli bir gündü. Türkiye bir eksen dönüşümü, yeni merkez Türkiye diye ifade ettim. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığı, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığına da etki ettiği bir süreci başlattık. Cuma günü de önemli bir süreç, gurur vericiydi. Türkiye'nin tamamında güzel bir hava aldı. 320 milyar metreküp olarak söylenen ilk kuyunun fazı, bu kuyunun gerisinde 2 katman daha var.

TÜRKİYE'NİN CARİ FAZLA VERECEĞİ BİR DÖNEMİ KONUŞACAĞIZ

Türkiye'nin cari açık değil, cari fazlası vereceği, döviz konuşacağımız bir dönemi konuşacağımızı söyledim. Türkiye önümüzdeki yıllarda bir bakmışız ki cari fazlası veriyor. Şu anki rezerv ihtimaliyle çok büyük bir rezerv. Yıllık 15-20 milyarlık tedarik demek. Bu sadece bu haliyle kalsa bile ciddi %30 luk ihtiyacı kazanmak dışında, Türkiye'nin önemli pazarlıklar kazanacağı bir süreç.

Manevi tarafı şu; Cuma gününden beri aldığımız tepkileri birleştirince... Vatandaşımıza yıllarca müthiş bir şekilde çaresizlik öğretilmişliği vardı. Müjdeden sonra toplumda oluştuğu özgüven, mutluluk inanılmaz. Bizler için evlatlarımız için bu bende çok önemli duygular uyandırdı.

DOĞALGAZIN İŞLETİLMESİ

İlk günden itibaren, bir zihniyet değişim buraya kolay gelmedik. Yapamayız edemeyiz bu kurumlarımızın içinde de var. Borda önümüzdeki sene bitiyor. Arama sondajda bu çerçeve bitiyor. Daha iyi yere gelecek. Burada sistem değişiyor. Zaten 3-5 sene önceki devrim bu hikaye ile başladı. O zihniyet dönemi hızlı bir şekilde yol aldı. Sonuç bugüne kadar geldik. TPAO en hızlı çıkarak sisteme sahip. 2023'ü ifade ettik. Biri çıkmış diyor ki kaç yıllık TPAO'luyum çıkmaz diye. Siz o zihniyet yüzünden 80 yıldır bir şey yapamadınız.



Bu kapasite Türkiye'nin her kesiminde var. Çok hayalperest bir hikayeden bahsetmiyoruz. Peki ekonomik etkisi nasıl olacak? Gaz fiyatlarının ucuzlamasıyla, sanayide kullanılan enerji maliyetlerinin ucuzlamasıyla. Elektrik santrallerindeki gaz maliyetinin daha ucuzlamasıyla Türkiye bu alanlarda daha rekabetçi olacak.