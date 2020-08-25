Cezaevindeki FETÖ’cülere para gönderirken yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan incelemede FETÖ üyeliğinden cezaevinde yatan mahkûmlara her ay düzenli olarak aynı kişi tarafından PTT aracılığıyla para gönderildiği tespit edildi.

Cezaevi yetkililerince yapılan incelemede para gönderen kişinin Hüsamettin Y., olduğu ve bu kişinin para gönderdiği mahkumlarla aralarında akrabalık bağının bulunmadığı ortaya çıktı.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN AĞIR CEZADA YARGILANIYOR



Söz konusu şüphelinin geçtiğimiz yıllarda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'ye üye olmak suçu kapsamında yargılandığı, yargılamanın halen devam ettiği ve yeni bir suç olan örgüte bilerek, isteyerek finansman sağlama suçundan yeniden yargılanması yapılması gerektiği belirtildi. Cezaevinin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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