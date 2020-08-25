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Cezaevindeki ’cülere para gönderirken yakalandı

üyeliğinden mahkûm olan kişilere bir kişinin aracılığıyla düzenli şekilde para gönderdiği tespit edildi. Cezaevinin tespiti sonrası para gönderen kişinin FETÖ üyeliğinden yargılandığı ortaya çıktı. Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 25.8.2020 14:24 Son Güncelleme: 25.8.2020 14:31 ABONE OL
Cezaevindeki FETÖ’cülere para gönderirken yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan incelemede FETÖ üyeliğinden cezaevinde yatan mahkûmlara her ay düzenli olarak aynı kişi tarafından PTT aracılığıyla para gönderildiği tespit edildi.

Cezaevi yetkililerince yapılan incelemede para gönderen kişinin Hüsamettin Y., olduğu ve bu kişinin para gönderdiği mahkumlarla aralarında akrabalık bağının bulunmadığı ortaya çıktı.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN AĞIR CEZADA YARGILANIYOR

Söz konusu şüphelinin geçtiğimiz yıllarda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'ye üye olmak suçu kapsamında yargılandığı, yargılamanın halen devam ettiği ve yeni bir suç olan örgüte bilerek, isteyerek finansman sağlama suçundan yeniden yargılanması yapılması gerektiği belirtildi. Cezaevinin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Cezaevindeki FETÖ’cülere para gönderirken yakalandı
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