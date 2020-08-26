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Son dakika: Başkan , ABD Başkanı ile telefonda görüştü

Başkan , ABD Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz ve bölgeseler konular ele alındı.

AA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 00:30 Son Güncelleme: 27.8.2020 00:45 ABONE OL
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Son dakika! Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü | Video

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye'nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
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