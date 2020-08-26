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’de Yunanistan ile Türkiye arasında savaş çıkar mı? Mesut Hakkı Caşın'dan A Haber’de flaş açıklamalar

Türkiye'nin 'de attığı haklı adımlar sonrası rahatsız olan Yunanistan ve Batı ittifakı, Türkiye’nin çıkarlarına engel olmak için elinden geleni yapıyor. Libya ile stratejik ittifak yapan Türkiye’nin hamlesi ile Yunanistan da Mısır ile “korsan” bir ortaklığa soyundu. Tüm bu yaşananlar ekseninde Fransa’yı da arkasına katan Yunanistan ve diğer güçlerle Doğu Akdeniz'de savaş riski var mı? , A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde değerlendirdi. "Yunanistan devlet değilken biz imparatorluktuk" diyen Caşın, "Unutmasınlar ki Yunanlılar 400 sene bizim yönetimimizde yaşadı" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 00:17 Son Güncelleme: 27.8.2020 00:24 ABONE OL
Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile Türkiye arasında savaş çıkar mı? Mesut Hakkı Caşın'dan A Haber’de flaş açıklamalar

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı haklı adımlar sonrası rahatsız olan Yunanistan ve Batı ittifakı, Türkiye'nin çıkarlarına engel olmak için elinden geleni yapıyor. Libya ile stratejik ittifak yapan Türkiye'nin hamlesi ile Yunanistan da Mısır ile "korsan" bir ortaklığa soyundu. Tüm bu yaşananlar ekseninde Fransa'yı da arkasına katan Yunanistan ve diğer güçlerle Doğu Akdeniz'de savaş riski var mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'nde değerlendirdi. "Yunanistan devlet değilken biz imparatorluktuk" diyen Caşın, "Unutmasınlar ki Yunanlılar 400 sene bizim yönetimimizde yaşadı" açıklamasında bulundu.

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile Türkiye arasında savaş çıkar mı? Mesut Hakkı Caşın'dan A Haber’de flaş açıklamalar | Video

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Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile Türkiye arasında savaş çıkar mı? Mesut Hakkı Caşın'dan A Haber’de flaş açıklamalar
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