SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 26 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 26 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 26 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

26 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 100.109 test yapıldı, 1313 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 20 kişi hayatını kaybederken, 1002 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 621 bin 749, toplam hasta sayısı 262 bin 507, toplam vefat sayısı 6 bin 183, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, ağır hasta sayısı 841, toplam iyileşen hasta sayısı 239 bin 797 oldu.

DÜNKÜ VERİLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 98 bin 231 testten 1502'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 24 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 163 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 238 bin 795'e yükseldi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 98 bin 231 test yapıldı, 1502 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 24 kişi daha hayatını kaybederken, 887 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, toplam hasta sayısı 261 bin 194, toplam vefat sayısı 6 bin 163, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, ağır hasta sayısı 811, toplam iyileşen hasta sayısı 238 bin 795 oldu.