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Son dakika... merkezli 6 ilde / operasyonu

Son dakika haberi... 'te operasyonu gerçekleştirildi. Gelen bilgilere göre Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ/’ye yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 13:21 Son Güncelleme: 26.8.2020 13:51 ABONE OL
Son dakika... Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Son dakika haberi: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen 25 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Adresinde bulunamayan bir zanlıyı arama çalışmalarıysa sürüyor.

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Son dakika... Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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