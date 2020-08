Bedel ödemek isteyen buyursun gelsin

Türkler'e Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü dün Malazgirt Milli Park Alanı'nda sosyal mesafe kurallarına uygun bir törenle kutlandı. Erdoğan, törende önemli mesajlar verdi.

ECDADIMIZIN İZİNDEN GİDİYORUZ: Ecdadımız bu toprakları bize gece gündüz mücadele ederek, kanını ve canını feda ederek vatan olarak bırakmıştır. Biz de ecdadımızın izinden gidiyoruz.

SON DAKİKA HABERİ... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferinin 949. yılı kutlama töreninde önemli açıklamalar | Video

AKDENİZ VE ANADOLU ÜZERİNDE İDEALLERİ VAR: Esasen Anadolu'nun Türkler tarafından fethedilmesi sadece Bizans'ta değil, Avrupa'da da büyük bir hüsrana sebep olmuştu. Çünkü Avrupalıların dünyaya hükmetmek için Akdeniz'e hakim olmak, Akdeniz'e hakim olmak için de Anadolu'ya hakim olmak gerekir şeklinde formülleştirdikleri bir idealleri vardı. Malazgirt Zaferi bu hesapları alt üst etmişti. Batılıları derinden sarsan bu hayal kırıklığı ve Türkleri Anadolu'dan kovma hevesi Haçlı Seferleri'nin başlamasına sebep oldu. Haçlı Seferleri Batılının bilinçaltındaki İslam düşmanlığını en açık şekilde ortaya koyan tarihi hadiselerden bir tanesidir. Hiçbir zaman zalime boyun eğmedik. Milletimize boyunduruk vuramadılar. Bizi bu topraklardan atmayı, vatansız bırakmayı başaramadılar. Milletimizi birbirine düşürmeyi, devletimizi yıkmaya muvaffak olamadılar.

SAHTE KABADAYILIK PEŞİNDE KOŞANLAR: Bizans'ın mirası Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte Osmanlı'ya geçmiştir. Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir. Daha bir asır önce Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. Korkunun ecele faydası yoktur.



TÜRKİYE HAKKI OLANI ALACAKTIR: Türkiye, Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımız kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz.

YAPARIZ DİYORSAK YAPARIZ: Türkiye'nin, artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak, yaparız ve bedelini de ödetiriz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun, gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden, biz kendi işimize bakalım.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı "Tarihten ibret alamadıklarının işaretidir" | Video

MALAZGİRT RUHU VURGUSU: Bu topraklarda bin yıldır karşılaştığımız bütün badirelerden Malazgirt ruhuyla kurtulduk. Kosova'da da Niğbolu'da da aynı ruhla mücadele ettik. Çanakkale'yi geçilmez yapan da bu ruhtu. İstiklal Harbinde 7 düvele karşı bu ruhla galip geldik. 15 Temmuz destanını da bu ruhla yazdık. Bugün de farklı cephelerde azim ve kararlılıkla yürüttüğümüz mücadeleleri aynı ruha borçluyuz. Adalet ve muhabbetle bugün de gittiğimiz her yere bu erdemleri taşıyoruz.



BU TOPRAKLARIN EMANETÇİSİ DEĞİL, SAHİBİYİZ

Bin yıldır Anadolu'da her kesimden insanımızın kalplerinde kurulan o güçlü köprü sonsuza kadar ayakta kalacaktır. Atalarımızın Anadolu'ya ektiği sevgi, muhabbet, kardeşlik ve dayanışma ruhu öylesine kök saldı ki bu hukuku bozmaya çalışanların hiçbirisi emeline ulaşamadı. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi çirkin kumpasa yönelirlerse yönelsinler her defasında milyonları karşılarında tek yürek olarak buldular. Çünkü biz bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahibiyiz.



AMELİYAT HEVESİ KURSAKLARINDA KALACAK

Bin yıldır bu topraklara kök salan kardeşlik ve dayanışma hukuku tüm kışkırtmalara, karanlık oyunlara rağmen sökülemedi. Bundan böyle de sökülmeyecek. Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlara aradıkları fırsatı bulamayacaklar. Her alanda eleceğimize daha güvenle bakıyoruz.



YENİ MÜJDELER VERECEĞİZ

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi milletimize uzun zamandır ihtiyacı olana morali ve kaynağı sağlamıştır. Bu doğal kaynaktan elde edilecek her gelir 83 milyon vatandaşımızın her birinin hayat kalitesinin yükseltilmesinde, ülkemizin hedeflerine daha hızlı ulaşmasında kullanılacaktır. Yeni müjdelerle bu başarıyı çok daha ileriye taşıyacağız.



'MEDENİYET YÜRÜYÜŞÜMÜZ KUTLU OLSUN'

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaptığı konuşmada "1071- 2071 hedefleriyle Selçuklu'yuz, 1453 İstanbul'un fethiyle 2053 hedefiyle Osmanlı'yız. 1923 milli mücadele ruhuyla Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz" dedi. Yıldız, Başkan Erdoğan'a Selçuklu Sancağı hediye etti.



KALPTEN BULUŞMA

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle Malazgirt'te biraraya geldi. Başkan Erdoğan, kalpten selamladığı Bahçeli'yle sohbet etti. İki lider geçtiğimiz yıllarda Bahçeli adına dikilen fidanla hatıra fotoğrafı çektirdi



SOSYAL MESAFELİ 2071 DAVETLİ

Kutlama programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şehitler için yapılan duaya el açtı. Platformda, "1071 Malazgirt, Kutsal Miras 1071, Kutlu Yürüyüş 2071" yazısı ile tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayrakları yer aldı. Jandarma Mehteran Birliği konser verdi. Törene 2071 vizyonuna gönderme yapılarak 2071 davetli katıldı. Sandalyelerin sosyal mesafe kuralı gereği 1.5 metre aralıklarla konulduğu alanda sık sık maske ve mesafe uyarısı yapıldı.



'BU TOPRAKLARI BİZE VATAN KILAN ALPARSLAN, ATATÜRK VE TÜM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Malazgirt Zaferi'nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan, düşman işgalinden kurtaran tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Ruhları şâd olsun.



MSB'DEN BİTMEYEN DESTAN KLİBİ

Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Malazgirt'ten Dumlupınar'a Bitmeyen Destan -1" başlıklı videoda Malazgirt Zaferi'nden Milli Mücadele'ye Kurtuluş Savaşı'ndan Fırat ve Barış Kalkanı Harekatları'na kadar Türk tarihinin destanlarından görüntüler yer alıyor.





'MEDENİYET YÜRÜYÜŞÜMÜZ KUTLU OLSUN'

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaptığı konuşmada "1071- 2071 hedefleriyle Selçuklu'yuz, 1453 İstanbul'un fethiyle 2053 hedefiyle Osmanlı'yız. 1923 milli mücadele ruhuyla Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz" dedi. Yıldız, Başkan Erdoğan'a Selçuklu Sancağı hediye etti.





Emine Erdoğan, Twitter hesabından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "1071 Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü milletimize kutlu olsun." dedi. Mesajında Muş Lalesi fotoğrafına da yer veren Emine Erdoğan, Muş Lalesi'nin 2015'te "Muş 1071" adıyla tescillendiğini anımsatarak, "Ülkemizin zenginliği endemiklerimizi koruyalım" diye seslendi. Emine Erdoğan zafer kutlamalarında bazı belediyelerin çadırlarını ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kültür çadırlarını ziyaret eden Emine Erdoğan Erzurum otağına da girdi. Emine Erdoğan, kentin geleneksel ehram ürünlerine ilgi göstererek yelek modellerine dair tasarım fikirlerini paylaştı. Emine Erdoğan'a Isparta Belediyesi çadırında Isparta gülü tablosu hediye edildi.

Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi kutlamaları öncesi Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'temsili Malazgirt Zaferi'ni izledi

Başkan Erdoğan'ın bahsettiği işte o silüet...