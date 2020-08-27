Selzedeler için seferberlik ruhu

Giresun'daki sel felaketinde AFAD, Jandarma Arama- Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri, dere yatağında kayıp 2'si uzman çavuş 8 kişiden iz arıyor. Selde kaybolan 8 kişinin ailelerin bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor. Bölgede 5 bakan incelemelerde bulundu, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Dereli ilçesinde incelemelerde bulunurken 4 farklı yerde arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.



DEREYİ İŞGAL EDEN BİNALARA YIKIM

Bakan Soylu "Allah bizi bu selle karşı karşıya kalan vatandaşımıza mahcup etmesin çünkü insanlar vergi veriyorlar, devlete olan görevlerini yerine getiriyorlar bir gün gelip devlet kendi görevini yerine getirsin diye, o gün, bugün. Dereyi işgal eden, işgal ettiğini düşündüğümüz binaları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hemen burada yıkıyor.Büyük bir seferberlik olduğu apaçık ortada. Herkes topyekün seferberlik ruhuyla çalışıyor" dedi. Sel felaketi bölgesini havadan inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 226 kilometrelik yol ağının 4 kilometrelik kesiminde yol hasarı oluştu. Dereli ve Doğankent yolunda hasar gören köprü ve menfez geçişleri 10 kişilik bir ekip tarafından yerinde tespit edildi ve projelendirmeye başlandı. En kısa sürede bütün yaraları saracağız, ekiplerimiz canla başla bu amaçla çalışıyor" dedi. Bölgedeki yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Dereli ilçesinde yapılacak olan binalar hakkında vatandaşlara bilgi vererek "En kısa zamanda tamamlanacak binalara yerleştirileceksiniz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Dereli de incelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi. Bakan Dönmez ' Bu akşam (dün) itibariyle Akkaya köyümüzde 612 hanemizin elektriğini vermiş olacağız. Giresun Dereli'nin elektrik sorunu yüzde 80 oranında çözülmüş durumda. Güce ve Espiye'de yer alan 4 köyümüz daha var, ulaşım imkanları yapılır yapılmaz bir gün içerisinde de oradaki elektrik kesintilerini sona erdirmiş olacağız" dedi. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sel felaketi nedeniyle bölgedeki işveren ve sigortalıların prim borçlarının ödeme süresinin 31 Aralık'a uzatıldığını duyurdu.



DEVLETİMİZ YANIMIZDA

Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu sele kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın (24) babası Hamit Yılmaz Osmaniye'den Giresun'a geldi. Bölgede arama çalışmalarını izleyen baba Yılmaz: Umudumuzu kaybetmedik. Vatan sağolsun. 6 çocuğum var. Devletimizihtiyacımız olduğu bu günlerde devletimiz yanımızda. Oğlumun bulunması için dua ediyoruz.



'BİR KAYMAKAM GÖRMEZDİK, ŞİMDİ BAKANLAR BURADA'

Giresun Akkaya köyünden Cevat Kıran "70 yıllık ömrümde burada en az 4 defa daha sel felaketi gördüm. Ancak hiç kimse köyümüze gelip bizlerin halini görüp geçmiş olsun demedi. Kendi kendimize yaralarımızı sardık. Bugün ise bakanlar köyümüze geliyor, elimizi sıkıp derdimizi soruyor. Ne ihtiyacımız varsa yanımızda olduklarını söylüyor. Milletvekillerimizin biri gidip diğeri geliyor. Allah razı olsun. Yıkılan kullanılmaz halde evimizi boşaltıyoruz, devletimiz yeni bir ev yapacaklarını söyledi.



KADIN JANDARMALARDAN TEMİZLİK

Dereli'de hasar gören dükkanlarda temizleme çalışmalarına jandarma yardım etti. Kadın jandarma görevlileri de bölge halkının sıkıntılarını da dinledi. Bölgeye 200 asker gönderildi.



BAKAN EKSKAVATÖR BAŞINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taşkın felaketinin yaşandığı Giresun Doğankent'te ekskavatör kullanarak selin getirmiş olduğu rüsubatı temizledi.

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