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Son dakika! : 'daki sel felaketi için 2.5 milyon TL kaynak aktaracağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: ’da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız. Yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri de paylaşan , "Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ekiplerimiz ve 2 mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracımız ile Giresun’a bağlı Dereli ve Tirebolu ilçeleri ile civar köylerde faaliyetlerini sürdürüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 11:14 Son Güncelleme: 25.8.2020 12:42 ABONE OL
Son dakika! Bakan Selçuk: Giresun'daki sel felaketi için 2.5 milyon TL kaynak aktaracağız

Son dakika haberi... 'da yaşanan sel felaketiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için tüm kaynakların seferber edildiğini duyurdu.

Son dakika! Bakan Selçuk duyurdu: 2.5 milyon TL kaynak aktaracağız

Son dakika! Bakan Selçuk: Giresun'daki sel felaketi için 2.5 milyon TL kaynak aktaracağız

Selçuk, yaşanan her türlü doğal afet sonrasında vatandaşları yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, maddi-manevi her türlü desteği verdiklerini belirtti. Bakanlığa bağlı psiko-sosyal destek ekiplerinin olayın yaşandığı andan itibaren sahada çalışmalara başladığını anımsatan , 60 kişiden oluşan psiko-sosyal destek ekibi ile 2 mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracının hizmet verdiğini kaydetti.

Son dakika! Bakan Selçuk: Giresun'daki sel felaketi için 2.5 milyon TL kaynak aktaracağız

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri de paylaşan , "Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ekiplerimiz ve 2 mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracımız ile 'a bağlı Dereli ve Tirebolu ilçeleri ile civar köylerde faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca kayıp vatandaşlarımız için arama faaliyetleri devam ederken, kayıp ve vefat edenlerin yakınlarına PSD ekiplerimiz gerekli tüm desteği sunuyor" dedi.

Son dakika! Bakan Selçuk: Giresun'daki sel felaketi için 2.5 milyon TL kaynak aktaracağız

Doğal afetten etkilenen vatandaşlarımızın acılarını dindirmek için başta psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacı olmak üzere oluşturulan ekiplerimiz var gücüyle çalıştığını ifade eden , "Ekiplerimiz vatandaşımız ile birebir temasa geçiyor. Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonrasında ihtiyaç sahibi hanelerimizin sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlandırılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

ADANA'DAKİ YANGINA 1 MİLYON TL KAYNAK VERİLECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon lira kaynak aktaracaklarını açıkladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kozan'da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşlarımızın yanındayız. Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz. Geçmiş olsun Adana" ifadesini kullandı.

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Son dakika! Bakan Selçuk: Giresun'daki sel felaketi için 2.5 milyon TL kaynak aktaracağız
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