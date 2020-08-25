Son dakika! Bakan Selçuk: Giresun'daki sel felaketi için 2.5 milyon TL kaynak aktaracağız

Doğal afetten etkilenen vatandaşlarımızın acılarını dindirmek için başta psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacı olmak üzere oluşturulan ekiplerimiz var gücüyle çalıştığını ifade eden Bakan Selçuk, "Ekiplerimiz vatandaşımız ile birebir temasa geçiyor. Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonrasında ihtiyaç sahibi hanelerimizin sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlandırılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

ADANA'DAKİ YANGINA 1 MİLYON TL KAYNAK VERİLECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon lira kaynak aktaracaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kozan'da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşlarımızın yanındayız. Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz. Geçmiş olsun Adana" ifadesini kullandı.