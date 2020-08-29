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ABD'den darbeci Hafter'e darbe: ABD hukuk devletinin yanındadır

ABD’nin Büyükelçiliği sosyal medyadan, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Sarrac’ı ve iş birliği nedeniyle teşekkür ederek, “ABD hukuk devletinden yanadır” ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.8.2020 15:17 ABONE OL
ABD'den darbeci Hafter'e darbe: ABD hukuk devletinin yanındadır

ABD'nin Libya Büyükelçiliği sosyal medyadan, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Sarrac'ı ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa iş birliği nedeniyle teşekkür ederek, "ABD hukuk devletinden yanadır" ifadelerini kullandı.

HAFTER'E BİR DARBE DAHA

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bir darbe de ABD'den geldi. ABD'nin Libya Büyükelçiliği sosyal medyadan yaptığı açıklamada, BM nezdinde tanınmış Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Sarrac'ı ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa iş birliği nedeniyle teşekkür ederek, "ABD hukuk devletinden yanadır" ifadelerini kullandı.

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ABD'den darbeci Hafter'e darbe: ABD hukuk devletinin yanındadır
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