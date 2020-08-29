SON DAKİKA! 29 Ağustos koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Son dakika haberi: 29 Ağustos 2020 tarihine ait koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 29 Ağustos 2020 tarihine ait koronavirüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 101 bin 414 testten 1549'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 39 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 284 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 242 bin 812'ye yükseldi.

İşte, Türkiye'de 29 Ağustos 2020 koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Test sayısı: 101.414

Vaka sayısı: 1549

Vefat sayısı: 49

İyileşen hasta sayısı: 1003

BAKAN KOCA'NIN MESAJI

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj; "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000'den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde."

28 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 107814

-HASTA SAYISI: 1517

-VEFAT SAYISI: 36

İYİLEŞEN SAYISI: 1017

SON DAKİKA! Bakan Fahrettin Koca 28 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı!

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