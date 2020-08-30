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Başkan Erdoğan Roketsan'ın açılış törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'da ', Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 15:37 Son Güncelleme: 30.8.2020 16:03 ABONE OL
Başkan Erdoğan Roketsan'ın açılış törenine katıldı

Başkan Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Roketsan'ın Lalahan Yerleşkesi'ne geldi. 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılmak üzere gelen Başkan Erdoğan, şeref defterini imzaladı.

Erdoğan, daha sonra yerleşke içinde düzenlenen toplantıda yetkililerden yürütülen projeler hakkında bilgi aldı, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ni inceledi. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da hazır bulundu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Roketsan'da açılış törenine katılıyor | Video

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Başkan Erdoğan Roketsan'ın açılış törenine katıldı
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