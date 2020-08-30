Külliye’de konser ve drone’lu ışık gösterisi

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bazı önlemler alınarak kutlanacak. Başkan Erdoğan tarafından Külliye'de verilen resepsiyon bu yıl, koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleşmeyecek.Erdoğan, 30 Ağustos sabahı ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan, daha sora Külliye'de tebrikleri kabul edecek. Bu törende el sıkılmayacak, kutlamalar temassız bir şekilde yapılacak. Erdoğan, törenden sonra Roketsan'ın Ankara Lalahan'daki tesislerinde Uzay Teknolojileri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezini açacak. Erdoğan, ayrıca, telekonferans yöntemi ile Elmadağ tesislerindeki "Patlayıcı Kimyasalları Hammadde Üretim Tesisi"ni de açacak. Erdoğan, son olarak Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katılacak. Külliye'de, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, TSK Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği'nin konseri seyircisiz olarak verilecek. 300 drone ile 30 Ağustos temalı ışık gösterisi yapılacak.