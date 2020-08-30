SON DAKİKA! 30 Ağustos 2020 koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Son dakika: 30 Ağustos 2020 tarihine ait koronavirüs vaka ve ölüm verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat eden kişi sayılarını son dakika olarak paylaşıyor. 30 Ağustos koronavirüs vaka sayıları açıklandı.

30 AĞUSTOS 2020 GÜNLÜK KOORNAVİRÜS VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 30 Ağustos 2020 tarihine ait günlük koronavirüs rakamlarının olduğu tabloyu paylaştı. İşte günlük koronavirüs vaka ve ölen kişi sayılarının detayları;

Test sayısı: 91.302

Vaka sayısı: 1482

Vefat sayısı: 42

İyileşen hasta sayısı: 1027

BAKAN KOCA'NIN MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan günlük koronavirüs tablosunu paylaştı ve "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde." açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA! 29 Ağustos koronavirüs vaka sayıları açıklandı

SON DAKİKA | Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?