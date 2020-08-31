Son dakika: Başkan Erdoğan: Akdeniz'den de Karadeniz gibi müjde bekliyoruz

Başkan Erdoğan Giresun Limanı'ndan Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'nda açıklamalarda bulundu;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milleti olarak kimsenin hakkını yemeyeceklerini haklarını da yedirmeyeceklerini belirterek "Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımız yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz. Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türkleri'nin denizlerdeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenleri de yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum" dedi.

"ELİMİZDEKİ TÜM İMKANLARI SEFERBER EDEREK EN KISA SÜREDE FELAKETİN AŞTIĞI YARALARI SARACAĞIZ"



Giresun ziyaretinde bugün sel bölgelerinde incelemelerde bulunduğunu ve devlet olarak vatandaşı hiç yalnız bırakmadıklarını hatırlatan Erdoğan "Vatandaşımıza devlet nerede sorusunu sordurmadık. Temel ihtiyaçları karşılanmasından arama kurtarma çalışmalarına kadar asla insanımızı yalnız bırakmadık. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek en kısa sürede felaketin aştığı yaraları saracağız. Bunun yanında bir daha benzer acıların yaşanmaması için alınması gereken tedbirleri belirleyecek birilerini üzme pahasına da olsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

"AKDENİZ'DEN DE KARADENİZ'DEKİ GİBİ GÜZEL HABERLER ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ"



2020-2021 su ürünleri avcılığı sezonunun tüm balıkçılar için bereketli geçmesini temenni eden Erdoğan, "Bu geceden itibaren balıkçılarımız 'vira bismillah' diyerek denizlere açılacak önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak. Ağlarınızın hep dolu çıkmasını temenni ediyorum. Allah'a hamdolsun. Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'de yaptığımız 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi suların sadece içinin değil altının da bereketli olduğun göstermiştir. Bu keşif etrafı enerji kaynakları ile çevrili ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya koymuştur. Tespit ettiğimiz rezervin çok daha büyük bir kaynağın müjdecisi olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

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"AKDENİZ VE EGE'DE KORSANLIĞA, HAYDUTLUĞA ASLA EYVALLAH ETMEYİZ"



Oruç Reis gemisi ile Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmaları Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan "İnşallah en kısa sürede Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Burada bir kez daha şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımız yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz. Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türkleri'nin denizlerdeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenleri de yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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