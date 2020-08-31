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Son dakika! 31 Ağustos 2020 günlük vakaları açıklandı

Son dakika haberi... günlük vaka sayılarını gösteren tabloyu paylaştı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Günlük koronavirüs vakalarını gösteren tablo Bakan Koca tarafından son dakika olarak paylaşılıyor. 31 Ağustos 2020 tarihine ait açıklanan koronavirüs vaka sayısı 1587, vefat eden kişi sayısı da 44 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 1087 oldu. Bakan Koca paylaşımında, "Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 19:01 Son Güncelleme: 31.8.2020 19:12 ABONE OL
Son dakika! 31 Ağustos 2020 günlük koronavirüs vakaları açıklandı

Bakan Koca'dan son dakika paylaşımı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ağustos 2020 tarihine ait koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını gösteren günlük tabloyu açıkladı. 31 Ağustos 2020 tarihine ait koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı belli oldu.

Son dakika! 31 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı | Video

31 AĞUSTOS 2020 TARİHİNE AİT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 31 Ağustos 2020 tarihine ait günlük koronavirüs rakamlarının olduğu tabloyu paylaştı. İşte günlük koronavirüs vaka ve ölen kişi sayılarının detayları;

Test sayısı: 110.102

Vaka sayısı: 1587

Vefat sayısı: 44

İyileşen hasta sayısı: 1087

BAKAN KOCA BU SÖZLERLE PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı: "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde."

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Son dakika! 31 Ağustos 2020 günlük koronavirüs vakaları açıklandı
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