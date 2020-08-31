Son dakika! 31 Ağustos 2020 günlük koronavirüs vakaları açıklandı

Bakan Koca'dan son dakika paylaşımı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ağustos 2020 tarihine ait koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını gösteren günlük tabloyu açıkladı. 31 Ağustos 2020 tarihine ait koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı belli oldu.

Son dakika! 31 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı | Video

31 AĞUSTOS 2020 TARİHİNE AİT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 31 Ağustos 2020 tarihine ait günlük koronavirüs rakamlarının olduğu tabloyu paylaştı. İşte günlük koronavirüs vaka ve ölen kişi sayılarının detayları;

Test sayısı: 110.102

Vaka sayısı: 1587

Vefat sayısı: 44

İyileşen hasta sayısı: 1087

BAKAN KOCA BU SÖZLERLE PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı: "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde."

SON DAKİKA! 30 Ağustos 2020 koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Son dakika haberleri: İstanbul'da düğün, nişan ve sünnet merasimlerine koronavirüs kısıtlaması