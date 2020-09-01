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'li Belediye'den bir skandal daha! 'Gerilla annesi olmak istiyorum' diyen Demirel'i jüri yaptılar

'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde "bu kadarına da pes" dedirten cinsten skandal yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda "Gerilla annesi rolünü oynamak istiyorum" açıklamalarında bulunan ve gençken dağa çıkmak istediğini söyleyerek büyük tepki toplayan oyuncu , bu yıl 27. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri başkanı oldu.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 18:12 Son Güncelleme: 1.9.2020 18:12 ABONE OL
CHP'li Belediye'den bir skandal daha! 'Gerilla annesi olmak istiyorum' diyen Demirel'i jüri yaptılar

27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı. Jüri başkanlığını oyuncu Füsun Demirel'in üstlendiği festivalin jüri üyeleri; görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin Okyay'dan oluşacak.

DAĞA ÇIKMAK İSTİYOR!
Ancak Füsun Demirel'in festivalin jüri başkanı olması tepki topladı. Oyuncu, geçtiğimiz yıllarda "Gerilla annesi rolünü oynamak istiyorum" açıklamalarında bulunmuş, gençken dağa çıkmak istediğini söylemişti.

"GERİLLA PKK DEĞİLDİR" DEMİŞTİ
HDP'ye övgüler yağdıran Demirel, bir röportajında gezi olaylarının tekrar başlaması gerektiği gibi ifadeler kullanmıştı. Pek çok kesimden aldığı tepki sonrası yeni bir açıklama yapan Demirel "Bu vahşeti görmezden gelemezdim" temalı bir yazı kaleme almış, "Gerilla, yaratılmaya çalışılan algı gibi; sadece PKK ile özdeş bir kavram değildir" ifadelerini kullanmıştı.

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CHP'li Belediye'den bir skandal daha! 'Gerilla annesi olmak istiyorum' diyen Demirel'i jüri yaptılar
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