Yunan şımarıklığı hukuk tanımıyor

Uluslararası hukuku çiğneyerek 60'lı yıllardan bu yana adalara asker yığan Yunanistan, bazı adalarda tümen bazı adalarda tugay seviyesinde birlik bulunduruyor. Yunan ordusu, Rodos ve Midilli'ye 10 bin askerden oluşan iki tümen, Ege kuzeyindeki, Sakız, Sisam, Ahikerya, İstanköy adalarına ortalama 4'er bin askerden oluşan tugaylar yerleştirdi. Adalarda bulunan Yunan askeri sayısının 50 binden az olmadığı değerlendiriliyor. Sürekli uluslararası hukuka atıf yapan ama altında imzası olan uluslararası anlaşmaları bile hiçe sayan Yunanistan'ın, asker bulundurduğu Midilli, İstanköy ve Rodos adasına jet harekâtı için havaalanı inşa ettiği, savaş uçakları yerleştirdiği, bazı adalara da mekanize birlik konuşlandırdığı kaydediliyor. Yunanistan son densizliğini Meis'e komando göndererek yaptı. Buna karşın tavizsiz duruşunu sürdüren Türkiye savaş gemilerini hazır bekletiyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateynden biri Kaş'ın hemen karşısındaki Limanağzı Koyu'nda iken diğer fırkateyn ara ara seyri sefere çıkıyor.