Son dakika! Bahçeli: Doğu Akdeniz'de muazzam bir direniş gösterilmekte

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamarda bulundu. Bahçeli açıklamasında " Yunanistan ve Fransa'ya muazzam bir direniş gösterilmekte" dedi.

Devlet Bahçeli ayrıca idam cezasının mevzuata tekrar alınması görüşünü belirterek "Bebek katilleri ve tecavüzcüler bu cezaya çarptırılmalıdır" ifadelerini kullandı. İdam cezası hukuk mevzuatına tekrar alınmalı. Bebek katilleri ve tecavüzcüler bu cezaya çarptırılmalıdır" diye ekledi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

Türkiye mücavir bölgelerde yaygın ve yoğun sorun alanlarıyla boğuşurken, aynı anda kahramanlık ve kararlılıkla da duruş ve mücadele sergilemektedir.

Akdeniz ve Ege'de Yunanistan, Fransa ve bazı bölge ülkelerinin sahne alan mütecaviz emellerine muazzam bir direniş gösterilmektedir.

Türkiye hakkın ve hukukun yanında, zalimin, teröristin ve müstevlinin karşısındadır.

Dış politika alanında yaşanan tehlikeli gerilim ve tehdit dozajı yüksek kutuplaşma her türlü ihtimali de açık hale getirmektedir. Husumet ve hıyanete tavizsiz müdahale hakkımız elbette hem uluslararası hukukun hem de egemen devlet çıkarlarımızın bihakkın gereğidir.

"İDAM CEZASI HUKUK MEVZUATLARINA TEKRAR ALINMALI"

Milliyetçi Hareket Partisi iç yaralayıcı gelişmeleri endişeyle takip etmektedir. Kalıcı ve köklü önlemleri almak ertelenemez bir mecburiyettir.

İlk başta akla gelen ve makul bir şekilde tartışılmasında fayda bulunan cezai yaptırımların arttırılması, derinlikli ve tesirli hale getirilmesidir.

Bu konuda "İdam Cezası"nın hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir.

Çocukları, kadınları, masum ve mazlumları en aşağılık yöntemlerle hedef alan canilerin, katillerin, insanlık düşmanlarının fiillerine karşılık gelen cezaların adil ve orantılı tespiti milli birlik ve dayanışma şuurunun istikbali açısından zorunluluktur.