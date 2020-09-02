Türkiye artık ikinci vatanım

Meksikalı turist Enrique Gudino Magana(66) geçen yıl Kapadokya'da geçirdiği rahatsızlık üzerine oğlu tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yemek borusunda siroza bağlı kanama nedeniyle tedaviye alınan Magana, doktorların ve hastane personelinin ilgisine hayran kaldı. Kısa sürede dostluklar kuran Magana, geçen yıl 22 Ağustos'ta sağlığına kavuşarak Kayseri Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi ve 12 bin kilometre uzaklıktaki ülkesine döndü. Yaşadıklarını unutmayan Magana, taburcu edildiği gün olan 22 Ağustos'un yıldönümünde- Kayseri Şehir Hastanesi'ne bir video gönderdi. Daha önce de doğum günü pastasını Türk bayraklı yaptırarak Türk forması giyen Magana, bu kez çocukları ve torunlarıyla kamera karşısına geçti.



2'İNCİ YILIMDA GELECEĞİM

Magana, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gördüğü ilgiyi hiçbir yerde görmediğini belirterek, "Sunulan kaliteli sağlık hizmeti ile bu kadar ilgi ve alakalı sağlık personeli olduğu için devletinize teşekkür ederim. Çünkü devletiniz sayesinde böyle ikinci bir şansa sahip oldum. İyileşmemi 2'nci yılını ise Kayseri Şehir Hastanesi personeli ile kutlamak istiyorum. Bana 2'nci şansı veren Türk dostlarımı ziyaret edeceğim" dedi.



VATANDAŞLARINIZLA AYNI ŞARTLARDA HİZMET GÖRDÜĞÜM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM

Magana videoda "Bugün 22 Ağustos 2020. Bir yıl önce Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinden taburcu olmuştum. Hastanede kaldığım 15 gün profesyonel bir medikal ekip tarafından en üst seviyede sağlık hizmeti aldım. Türkiye'de aldığım başarılı tedavi sonrası iyileşmemin birinci yılını kendi ülkem olan Meksika ve ikinci vatanım olarak gördüğüm Türkiye bayraklarıyla aile fertlerim arasında futbol oynayarak kutladım. Ülkenizde turist olarak bulunurken kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanarak kendi vatandaşlarınızla aynı şartlarda tedavi görerek iyileştiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

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