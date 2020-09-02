Türkiye’nin ilk kadın F-16 pilotu albay oldu

Türk Hava Kuvvetleri'nde 'Savaşan Şahinler' olarak anılan F-16 savaş uçaklarının Türkiye'deki ilk kadın pilotu olan Berna Şen, Harp Okulu da dahil 19 yıl görev yaptığı Hava Kuvvetleri'nden 2012'de kendi isteğiyle binbaşı rütbesiyle emekli olmuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, FETÖ üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en çok sızdığı yerlerin başında Hava Kuvvetleri geliyordu.



Bu nedenle yüzlerce pilot subay tutuklandı. Darbe girişimin hemen ardından çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile geçmiş yıllarda ayrılan Türk Hava Kuvvetleri'nde görevli rütbeli personelin geri dönebileceğinin yolu açıldı. Böylece Berna Şen de KHK ile 6 yıldır uzak kaldığı üniformasını tekrar giydi, yarbay rütbesi ile Hava Kuvvetleri'ne katıldı. 5 yıldır yeni mezun pilot adayı teğmenlere uçuş eğitimi veren Berna Şen, 30 Ağustos'ta albay oldu. Şen'e sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yağdı.

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