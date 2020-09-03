Milli Savunma Bakanı Akar, Isparta'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Isparta'da...Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bir dizi incelemede bulunmak üzere Isparta'ya geldi.

İNCELEME VE DENETİM YAPILDI

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda Vali Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar, buradan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına geçti.

Buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Isparta Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde şeref defterini imzalayan Bakan Akar, Vali Seymenoğlu ile görüştü. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanları da katıldı.

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