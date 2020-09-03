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Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı! Çok net "Çanakkale" mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.