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Bakan , yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı! Çok net "" mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi , Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Akar, Şehitler Abidesi'ni selamladı.

AA
Giriş Tarihi: 03.09.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 09:15
Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı! Çok net Çanakkale mesajı

beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020-2021 Eğitim Uçuş Yılı'nın açılışını dün özel bir uçuşla yaptı.

Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı! Çok net Çanakkale mesajı

, uçuş için "Her zaman her yerde" parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'na geldi. "Ceylan" olarak bilinen Filo Komutanlığının personeli tarafından karşılanan Akar daha sonra uçuş brifingi aldı.

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Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı! Çok net Çanakkale mesajı

F-16'NIN KOKPİTİNE GEÇTİ

Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Bakan , beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçüakyüz ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile teçhizat odasına gitti.

Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı! Çok net Çanakkale mesajı

Uçuş teçhizatlarını kuşanan ve komutanlar önce uçak başına, buradaki son kontrollerin tamamlanmasının ardından ise F-16'nın kokpitine geçti.

Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı! Çok net Çanakkale mesajı

Kontroller sonrasında Bakan , F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde dörtlü kol uçuşuna liderlik ederek 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı'nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı! Çok net Çanakkale mesajı

"ÇANAKKALE RUHU İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Boğazı üzerinden uçan ve komutanlar, Şehitler Abidesi'ni selamladı. Akar, burada "Ceylan 30" çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek...

Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı! Çok net Çanakkale mesajı

"Başta burada yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize ruhu ile devam edeceğiz." diye konuştu.

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