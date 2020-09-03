Savcılık kayıtları ortaya çıktı! Örgütün cezaevi kuryesiymiş

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik, DHKP-C terör örgütünün talimatıyla girdiği ölüm orucu sonucu 238 gün sonra hayatını kaybetmişti.

CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU DA ORADAYDI



Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır ile aynı bölmede yakalanmıştı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Timtik için İstanbul Barosu önünde tepki çeken bir anma eylemi düzenlenmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı eyleme İstanbul Baro Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu bizzat iştirak etti.





ERDOĞAN SERT DİLLE TEPKİ GÖSTERDİ



Eylem sırasında DHKP-C sanığı Ebru Timtik'in dev posteri İstanbul Baro binasına asılmıştı. Pankarta başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda tepki gelmiş, İstanbul Barosu'na asılan pankart sert şekilde eleştirilmiş, "Önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız. Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği tartışılmalıdır" diye konuşmuştu.

EBRU TİMTİK KİM?



Tüm bu gelişmeler ardından Ebru Timtik'in aslında kim olduğuna dair kayıtlar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına göre, Ebru Timtik'in DHKP-C'nin legal görünüm altında illegal faaliyette bulunduğu iddiası ile Halkın Hukuk Bürosu avukat yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada 12 Eylül 2017 günü gözaltına alındığı, akabinde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandığı anlaşıldı.

İTİRAFÇI ANLATTI



DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken yakalanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren bir sanığın ifadesinde, Timtik ile ilgili ifadelerin geçtiği belirlendi. İtirafçı sanığın Timtik'in de aralarında bulunduğu avukatların ziyaretine geldiğini söylediği anlaşıldı. Avukatların örgüt ile hapishane sorumları arasındaki bağlantıyı sağladığını ve örgütün üst düzey yöneticilerine bilgi aktardığını anlattığı öğrenildi.

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Kayıtlar göre başka bir itirafçı sanık da Ebru Timtik'in örgüte ait Gençlik Federasyonu'na gelip gittiği yönünde beyanlarda bulunduğunu anlaşıldı. Yine başka bir sanığın ise, "Güzeltepe'de bir suikast yaptık, yaralı var… Halkın Hukuk Bürosu'nda görevli, bize devamlı kuryelik yapan, haber getiren Ebru Timtik verdi bana… Ben şimdi time geçtiğim dönemde A.A. beni örgüt içinde hain olarak gösterip örgütten kaçtığımı söyledi… O dönem en son A.A. bana görev verdikten sonra kendisiyle iletişim kurmam için Ebru Timtik'ten bağlantı kurmamı söyledi" şeklindeki ifadesinde Timtik'in adı örgütte 'kurye' olarak geçtiği görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Timtik'in yakalandığı Ankara Umut Hukuk Bürosu adresinde yapılan aramalarda, DHKP-C terör örgütünün kurucusu Dursun Karataş'ın fotoğrafı ve örgüte ait çok sayıda görsel bulundu. Yine aramalarda, örgütsel doküman ve videolar ele geçirildi.

ÖRGÜTÜN ARACISI



Ebru Timtik'in tanık beyanlarına göre, DHKP-C terör örgütünün hapishane sorumları ile arasındaki bağlantıyı sağlayan ve kuryelik yapan şahıs olduğu belirlendi. Halkın Hukuk Bürosu adı altındaki avukatlık yapılanmasında faaliyet gösterdiği anlaşıldı.

TERÖRİSTLERİN CENAZE VE ANMALARINA KATILDI



Güvenlik güçleri ile girilen çatışmada öldürülen örgüt üyesi Elif Sultan Kalsen isimli teröristin cenaze törenine ve Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı odasında katleden DHKP-C mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'un anma törenine katıldığı belirlendi.

Yine Timtik'in örgüt içi gizli haberleşme yetkisine sahip olduğu, örgütün düzenlediği basın açıklamalarına katıldığı kaydedildi. Timtik'in DHKP-C terör örgütü ile organik bağ içine girip hiyerarşik yapısına dahil olduğu, örgüt üyeliği için aranan 'süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk' gerektiren faaliyetlere katıldığı ve örgütün amacı, menfaatine katkı sağladığı anlaşıldı.

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