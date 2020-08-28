CHP yine şaşırtmadı! DHKP-C'li avukat Ebru Timtik'e sahip çıktılar

DHKP-C Terör Örgütü'ne karşı yürütülen soruşturma kapsamında Halkın Hukuk Bürosu'na bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgütün Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la birlikte örgütün avukat yapılanması içerisinde yer alan Ebru Timtik de aynı bölmede yakalandı. Timtik cezaevinde başladığı eylemde hayatını kaybetti. Ölümü ardından sosyal medyada CHP'li siyasetçi ve gazeteciler Timtik'e sahip çıkan mesajlar paylaştı.

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ŞİFRELİ MESAJI ÖRGÜTE TAŞIDI

Sosyal medyadan örgütün avukat yapılanması içerisinde yer alan Ebru Timtik'i savunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gazeteci yazar Yılmaz Özdil ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın paylaşımları tepki çekti. Timtik'in örgütün Yurt Dışı Merkez Komitesi'nin şifreli talimatlarını yurt içinde örgüt üyelerine aktardığı ortaya çıkmıştı.





TİMTİK HAKKINDAKİ İDDİANAME

Yeni Şafak'ın haberine göre; Aynı hukuk bürosunda bulunan ve gözaltına alınan Ebru Timtik'in de içerisinde yer aldığı 6 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.







İddianamede şüphelilerin Halkın Hukuk Bürosu'na yönelik operasyon yapıldığı sırada kapıları açmayarak direndikleri vurgulanırken, sarf ettikleri sözler yer aldı. Şüphelilerin, "Bizler halkın avukatlarıyız, avukatlar teslim alınamaz, devrimci avukatları teslim alamayacaksınız, devrimcilerin avukatlıklarını yapmaya devam edeceğiz, insanlık onuru işkenceyi yenecek, işkence yapmak şerefsizliktir, Amerikanın uşakları, katilsiniz, faşitsiniz, Süleyman Soylu hesap verecek, Süleyman Soylu yurt dışına kaçacak, o zaman siz ne yapacaksınız" söylemlerini kullandıkları belirtildi.

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