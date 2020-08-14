CHP'den "DHKP-C'lileri serbest bırakın" çağrısı | Video
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Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li milletvekiller, gerek teröristler gerekse de DHKP-C'li isimlere yakınlık göstermeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu hendek eylemlerini başlatılan teröristlere "arkadaşlar" diye hitap ederken CHP Grup Başkanvekilli Özgür Özel ise, DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın tahliyesi için çağrıda bulundu. Özel'in serbest bırakılmasını istediği iki isim de, Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği hain saldırının ardından başlatılan operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.