Birinci yılda 16’ncı kavuşma

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin oturma eylemi 1'inci yılına girerken, eylemini sürdüren babaya müjdeli haber geldi. Bir yıl önce 20 Eylül'de oturma eylemine katılan baba Fahrettin Akkuş, Şırnak'ta önceki gün teslim olan oğlu Erkan Akkuş'a kavuştu. Haberi alan Fahrettin- Meryem Akkuş çifti, İstanbul'dan Diyarbakır'a geldi.SABAH'a konuşan baba Akkuş, "Beş yıldır evladımdan ayrıyım. Oğlumun üzüntüsünden felç oldum, yataklara düştüm. Bu halimle evlat nöbetini bir yıldır sürdürüyorum. Devletimiz yüzümü güldürdü, çok mutluyum. Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim" dedi. Yürümekte zorlanan Akkuş, "Dört gün önce oğlum rüyama girdi ve 'Baba ben yoldayım, geliyorum' dedi. Rüyam çıktı, çok mutluyum. Çocuğumu onlar için büyütmedim ki, onlara bırakır mıyım Erkanımı. Mücadele ettim ve Allah'ın izniyle onların pençesinden kurtardım oğlumu. Bütün dünyalar benim şu an. İnşallah öbür anne babaların da çocukları gelecek. Allah Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Emniyet teşkilatımıza zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu sürece bu memleketi kimse deviremez. Dünden beridir ağlıyorum, uçakta da ağladım" diye konuştu. Anne Meryem Akkuş ise, çok mutlu olduklarını belirterek, "Allah emniyet güçlerimizden razı olsun, devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah, evladını bekleyen çadırdaki herkese de yardım etsin. Hiç umudumuzu kaybetmedik. Allah'a sığındık, devletimize sığındık" dedi.İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, birinci yılını dolduran "Diyarbakır Anneleri" ile ilgili paylaşımda bulundu. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "365 gündür... Tam bir yıldır teröre meydan okuyan cesur annelere... Diyarbakır Annelerine selam olsun!" ANKARABİRİNCİ yılında evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Muş Bulanık'tan gelen anne Ribabşa Baykara, 7 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Azat Baykara için oturma eylemine katıldı. Böylece eyleme sürdüren ailes sayısı 146'ya yükseldi. Çobanlık yapan oğlunun HDP tarafından kandırılarak zorla PKK'ya verildiğini belirten anne Baykara, "Gözüm yollarda oğlumun gelip bana bakmasını bekliyorum. Evimin kapısını kapatıp geldim. Allah, bütün annelerin ve benim gönlümü yeşertsin. Evladımızı alıp evimize döneceğiz" dedi.EYLEME destek veren Esmer Koç'un 7 çocuğundan biri olan işitme engelli Zübeyde Koç, 15 yaşındayken dağa kaçırıldı. Salgın nedeniyle Hakkari'nin Şemdinli ilçesine evine dönen Koç, kızının fotoğraf ve kıyafetlerini öperek teselli buluyor. Koç, "Onların çocukları güzel okullarda okuyor, bizim çocuklarımız dağda ölüyor. Gençler sizin yeriniz annenizin, babanızın yanı" diye konuştu. Baba Reşit Koç da "Vicdanları olsaydı engelli kızı zapt etmezlerdi. Utansalardı çocuklara silah vermezlerdi" dedi. AAEVLAT nöbeti tutan aileler oturma eyleminin birinci yılı nedeniyle PKK tarafından kaçırılan çocuklarının fotoğraflarının yer aldığı 25 metre uzunluğunda ve üzerinde, "Çocuklarımızı İstiyoruz Edi Bese (Yeter Artık)" yazılı pankartı HDP il binası önünde açtı. Oturma eyleminin birinci yılı nedeniyle pankart açtıklarını belirten baba Süleyman Aydın, oğlu Özkan Aydın için bir yıldır nöbet tuttuğunu söyledi. HDP'nin çocukları dağa gönderdiğini ifade eden Aydın, "HDP milletvekilleri kendi çocuklarını Avrupa'ya gönderiyor, Kürt ailelerinin çocuklarını da mağaralarda ölüme mahkûm ediyor. Bu pankartla onlara mesaj vermek istedik" dedi.PKK'LI teröristlerce 5 yıl önce 18 yaşındayken dağa götürülen Eren Yalçın'ın annesi Fadime Aksu (55) da evladına kavuşabilmenin hayaliyle yaşıyor. Diyarbakır'da eyleme katılan ancak kanser hastalığı nedeniyle Kocaeli'deki evine dönen acılı anne, evladının kıyafetlerine sarılıp koklayarak özlem gidermeye çalışıyor. Yakalandığı gırtlak ve rahim kanseriyle mücadele eden 5 çocuk annesi Aksu, şunlara söyledi: "Oğlum 5 yıl önce bakkala ekmek almaya gitti. Bakkala gittim, sordum. Eren'in gelmediğini söyledi. Akşama kadar bekledim, gelmeyince polise başvurdum. İlan dağıttım ama Eren'den bir haber alamadım. Eren yavrum, beni duyuyorsan ne olursun gel. Diyarbakır'a gittim, rahatsızlandım, polisler geri yolladı. Ne olursun yavrum, dön gel. Daha yüreğim dayanmıyor yavrum. Ablan Erzurum'dan geldi, yine seni görmeden gidiyor. Elbiselerini saklıyorum, kokluyorum. Bir telefon et, 'Anne buradayım' de. Eren biz senden hiç vazgeçmedik. Balkonda bekliyorum Eren geleceksin diye, balkonum yatağım oldu" diye konuştu. AAİÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 1 yıldır oturma eyleminde olan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Milletvekili Oya Eronat'ın da hazır bulunduğu ziyarette annelerden Ayşegül Biçer, İnce'ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ulaştırılmak üzere dekoratif kumdan işlediği Türk bayrağını hediye etti. İnce, yaptığı açıklamada, annelerin, evlatlarının terör örgütünce il binasından kaçırıldığı iddiasında bulunduğunu aktaran İnce, "Bizler de bu yürekli annelerin, bu cesur kadınların yanında olduğumuzu hissettirmek, onlarla beraber olduğumuzu böyle bir günde belirtmek için bugün buradayız" dedi.