Bursa'da tuvalete düşürülen 10 çeyrek altın kanalizasyondan çıkarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kişinin tuvalette altın düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçen BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekipleri, kurdele üzerine iğneli 10 çeyrek altını kanalizasyonda bularak, sahibine teslim etti.

EKİPLERDEN YARDIM İSTEDİ

İlçeye bağlı Turgutalp Mahallesi'nde ikamet eden ve BUSKİ'yi arayan bir kişi, tuvalet deliğine altınlarını düşürdüğünü belirterek, ekiplerden yardım istedi.

10 ÇEYREK ALTIN KANALİZASYONDAN ÇIKARILDI

Harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından kanalizasyon kuyusunu açarak, bir kurdeleye iğnelenmiş 10 çeyrek altını bulup sahibine teslim etti. BUSKİ ekibindeki çalışanlardan Şaban Yılmaz (45), AA muhabirine, gelen ihbar üzerine harekete geçerek, kanalizasyon kuyusunu açtıklarını, altınları bulup sahibine telsim ettiklerini anlattı.

"SAHİBİNE TESLİM ETTİK"

Rauf Sakın (49) da daha öncede böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Bir vatandaş altınlarını düşürdüğü bilgisini verdi. Biz de yaptığımız çalışma ile kanalizasyon hattında altınları bulup sahibine telsim ettik." ifadesini kullandı.

Merkez bankalarının altın alımı 2 yılın en düşüğüne geriledi

Son dakika: Adıyaman'da 50 ev karantinaya alındı