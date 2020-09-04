Öztürk Yılmaz'dan A Haber'e bomba açıklamalar! Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül, Muharrem İnce, CHP....

İşte Öztürk Yılmaz'a yöneltilen sorular ve yanıtları:

Malum gergin süreç Doğu Akdeniz süreci… Siyasette çok hareketli CHP'de sular durulmuyor. Ne eksikti CHP'de bu yola çıktınız?



Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz'dan çarpıcı açıklamalar! Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül, Muharrem İnce, CHP... | Video

ÖZTÜRK YILMAZ: (CHP) Devleti nasıl yöneteceğini unutmuş bir partidir. Sadece bir kesimin partisi olmuş marjinalleşmiş, toplumun bir kesimiyle mutlu. Onun ötesinde bir misyonu yok. Atatürk'ün misyonunu unutulmuş durumdalar. Hal böyle olunca burayı değiştirmek gerekiyor 4-5 yıl içinde mücadelem oldu. Marjinalliği politika olarak görülüyor. Kılıçdaroğlu dışarının kuklası. Dışarıdan ne üfleniyorsa onu yapıyor. (ABD başkan adayı) Joe Biden'a ses çıkarmadı. ABD, Yunanistan, AB Türkiye'ye karşıysa ses çıkaramıyor. Hep kaçak dövüşüyor. PYD'yi terör örgütü görmeyen çevrelerin siyasetini takip ediyor. MYK'nızda görüştüğünüz şeyi kahvede de konuşamıyorsanız o zaman o siyaset değildir. Milleti birleştirici değil, ayırıcı bir noktaya gelmiş. Yeni CHP oluştu. Bildiğimiz CHP'nin baş düşmanıdır. DHKP-C'liler daha çok etkiliydi partide.





Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var: Sorun çıkaranı partiden göndeririz. Ne dersiniz?

ÖZTÜRK YILMAZ: 10 seçim kaybettin niye buradasın diyenleri tasfiye eder. (Abdullah) Gül'ü niye getiriyorsun diyenleri tasfiye eder. Sözünün değeri yok, o bir kukladır.





-Farklı partiler Türkiye'nin zenginliği, Muharrem İnceyi ve hareketini nasıl buluyorsunuz?

ÖZTÜRK YILMAZ: İstediği kadar hareket başlatsın. Türk milleti yenilen insanların peşinden gitmez, yenilen insanları bir lider olarak görmez. Bazı kişiler analarından her yere aday olmak için doğmuşlar. Aday olmadan duramıyorlar.

(İnce'yi) lider olarak görmüyorum, değiştirici olarak görmüyorum. CHP'de insanların neye göre ihraç edildiğini anlayamıyorum.

Muharrem İnce niye yola çıkıyor? Ben aday olamıyorum beni bir yere aday yapın diyorsa ideolojik ekseni yok.

Baykal'ın CHP'siydi, sonra Kılıçdaroğlu'nun CHP'si oldu. Atatürkçü bir insan PYD'ye terör örgütü demez mi?





Yeni partilerin kurulması önemli. Kimse diyebilir mi Öztürk Yılmazı'ın arkasında FETÖ'cüler var? Ülkenin rezerv kesimiyiz. Bazı insanlar kendi çıkarları için yapıyor.

-Çatı aday Gül diyorlar neden Kemal Kılıçdaroğlu aday olmuyor?

ÖZTÜRK YILMAZ: Kılıçdaroğlu bir projedir. Onları oraya getirenler kim ona bakmak lazım, Gül'ün ne alakası var? Sıradan bir insana sorsanız, muhalefet Erdoğan'ı değiştirmek istiyor, ama CHP, Erdoğan'ın kardeşim dediği adamı aday yapıyor deseniz gülerler.

Kılıçdaroğlu dedi ki; "Uluslararası deneyimi olacak, dil konuşacak dedi, her kesimi kucaklayacak" Meğer aklında Gül varmış onu tarif ediyormuş.

İkinci seçime giderken beni Ardahan'a kaybettirmek için gönderdi. Bakmayın siz öyle Kılıçdaroğlu falan... Seçimi kaybettirmek için gönderdi ama ben aldım. İyi Parti benden alıyor, ben başka yerlerden alıyorum. FETÖ'cüler ve bölücüler olduğu sürece ben sizinle çalışmak istemiyorum dedim, aslında kendisini anlattım.