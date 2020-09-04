SON DAKİKA: Muharrem İnce'den CHP-HDP ittifakına gönderme: Terör ile bir şekilde ilişkisi olanları da istemiyoruz

CHP'li Muharrem İnce, '1000 Günde Memleket Hareketi' için Sivas'ta faaliyetlerini başlattı. İnce, havalimanı çıkışında otobüsünün üstüne çıkarak kendisini dinlemek için gelenlere seslendi. İnce, HDP ile ittifak yapan partisine göndermede bulunarak, "Atatürk'ü kabul etmeyenleri hareketimizde istemiyoruz. Terör ile bir şekilde ilişkisi olanları da istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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İNCE'DEN SİVAS'TA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Muharrem İnce, kendisine destek vermek için gelenlere seslenirken şu ifadeleri kullandı:

Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir. Bizim derdimiz gençlerin beyin göçünü engellemektir. Bir her türlü ayrımcılığa karşı dik duranlarız. Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz. Cumhuriyet'in değerleriyle oynanamaz.

Prangaları kırıp maviliklere yelken açacağız.

Türkiye'yi dijital üretim merkezi yapacağız. Tersine beyin göçünü başlatacağız. Milletimizle gönül köprüsünü kuracağız.

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İNCE'DEN CHP-HDP İTTİFAKINA GÖNDERME

Muharrem İnce, hareketine işçilerin, çiftçilerin, hayvancıların, sanayicilerin, muhafazakarların, herkesin davetli olduğunu söyledi. İnce, hareketine katılamayacak olanları ise HDP-CHP ittifakına göndermede bulunarak anlattı.

İnce, "Atatürk'ü kabul etmeyenleri hareketimizde istemiyoruz. Terör ile bir şekilde ilişkisi olanları da istemiyoruz" dedi.