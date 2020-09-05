CHP yönetimınden ‘İnce’ strateji: Görmezden gel yok farz et

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili Muharrem İnce 'Memleket Hareketi'ni Sivas'tan başlattı. CHP yönetimi ise dikkatle takip ettiği İnce ve Memleket Hareketi'ne karşı stratejisini 'görmezden gel, görünür kılma, yok farz et kahramanlaştırma" olarak belirledi. CHP yönetiminden bugüne kadar İnce'nin eleştirilerine yönelik sert bir tepki gelmezken İnce'nin de bundan sonraki süreçte 'partiyi bölüyor' ve 'muhalefete muhalefet ediyor' görüntüsü vermemek için CHP yönetimine karşı sert eleştirilerde bulunmayacağı kaydediliyor.

Muharrem İnce "Bin Günde Memleket Hareketi"ni Sivas'tan başlattı | Video



'GÖRMEZDEN GEL' STRATEJİSİ

İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi' başlatacağını 13 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşırken, geçen süre içerisinde CHP'den, İnce'nin parti yönetimine ve Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine net bir dille tepki gelmedi. CHP yönetimi, İnce'nin eleştirilerine yanıt vermek yerine sadece 24 Haziran gecesine ve seçim sonuçlarına ilişkin suçlamalarına yazılı yanıt vermekle yetindi. İnce'nin hamlesine karşı sessizliğini koruyan CHP yönetimi, bundan sonra da aynı stratejiyi izleyecek. CHP MYK'da yapılan değerlendirmede de Kılıçdaroğlu, İnce'ye yanıt verilmemesini istemişti. Bunun üzerine CHP'nin İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'ne yönelik stratejisi "görmezden gel, görünür kılma, yok farz et kahramanlaştırma" olarak şekillendi. Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında da parti yönetimince dikkatle takip edilen İnce ve başlattığı Memleket Hareketi'yle ilgili sorulara hareketi önemsemeyen bir yaklaşımla yanıt vermiş ve "Daha başlamadı, bilmiyoruz tabii. Başlayacaktır, bizim partimizin bir üyesidir, 4 Eylül'de Sivas'ta başlayabilir, gayet güzel itirazım yok. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunları nasıl aşacağını anlatabilir yani" demişti. CHP yönetiminin görmezden geldiği İnce ise stratejisini 'CHP'yi bölüyor' görüntüsü vermemek üzerine kurdu. Memleket Hareketi'ni Sivas'tan başlatan İnce yaptığı konuşmada 'muhalefete muhalefet etmeyeceği' mesajı verirken 'bir bölen olmayacağını da net bir dille ortaya koydu.





'TERÖR ÖRGÜTÜYLE ÇALIŞANLARA YER YOK'

SİVAS Nuri Demirağ Havaalanı'nda yaklaşık 100 kişiye seslenen CHP'li Muharrem İnce, "Bu harekette olamayacak kişiler belli. Terör örgütleriyle çalışanlarla haşir neşir olanların bu harekette yeri yok. Kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamayanları istemiyoruz. Siyasetten zenginleşmek isteyenleri, ayrımcılık yapanları istemiyoruz. Peki bu harekette kimleri istiyoruz. Kendilerini yalnız hisseden Atatürkçüleri davet ediyorum. Bu düzeni değiştirmek isteyen solcuları davet ediyorum. Çağrım hepinizedir, gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım" dedi. "İstifa etmiyorum, buradayım" diyerek CHP'de kalacağının işaretini veren İnce'nin, "Disipline verilmekten korkmuyorum" sözleri ise CHP'den disipline verilmesi halinde ayrılabileceği şeklinde değerlendirildi.