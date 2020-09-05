Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da PKK operasyonu! 6 kişiye gözaltı

İstanbul'da operasyonu! 6 kişiye gözaltı

İstanbul'da terör örgütü 'ya yönelik yapılan operasyonda, üzerinden çeşitli kurum ve kuruluşları hackemeye çalışarak örgütsel faaliyet yürüten Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik yapılan operasyon kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 08:54 Son Güncelleme: 5.9.2020 08:54 ABONE OL
İstanbul'da PKK operasyonu! 6 kişiye gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan ve sosyal medya üzerinden çeşitli kurum ve kuruluşların hesaplarını hackleyerek örgütsel propaganda yapan kişilere yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda Suriyeli 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şüphelilere yönelik yapılan operasyon polis kameralarıyla kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da PKK operasyonu! 6 kişiye gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA