Salgında büyük tehlike! Karantina kaçakları

72 SAATTE 5 DÜĞÜN GEZDİ

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, hastanede korona tedavisi gören 80 yaşındaki kadının 72 saatte 5 düğüne gittiğini söyledi. Günaydın, "Teyzeye 'Son 72 saatte nereye gittin' diye soruyorlar. O da '5 tane düğüne gittim' demiş. Şimdi bu düğünlerin yasaklanmasının nedeni kim? Kurallara uymayanlardır. Kuralların hepsini kenara bırakıp, tedbirlere uymazsanız, vaka sayısı artacak, tekrar kısıtlamalar gelecek" diye isyan etti.

BAŞKA FABRİKADA KAÇAK ÇALIŞTI

Yine Vali Günaydın, Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 gün evde karantinada kalması için izin verilen işçinin başka fabrikada kaçak çalıştığını da söyledi. Günaydın, "Bu olacak iş mi? OSB ve Kayseri Sanayi Odası'nı uyardık. 'Yakın temaslıları da izole edin' dedik" diye konuştu.

78 KİŞİ PİKNİKTE YAKALANDI

Bolu'da da karantina altında olması gereken 78 kişi Abant'ta, piknik yaparken yakalandı. Bolu İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkına HES koduyla girildiğini hatırlatan Bolu Valisi Ahmet Ümit, 78 kişi hakkında cezai işlem uygulandığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.





SİTEDE ALTIN GÜNÜNE GİTTİ

Konya'da da koronavirüs vakalarına rastlanması nedeniyle karantinaya alınan sitedeki COVID-19 pozitif olan bir kadının, iki gün peş peşe misafirliğe gidip, 17 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine bu kadınla temas ettiği belirlenen 17 kişinin evleri karantinaya alındı.

LUNAPARKTA ÇALIŞACAKTI

Denizli Emniyeti, şehirlerarası otobüs terminalinde bekleyen bir vatandaştan şüphelenerek kimlik tespiti yapmak istedi. Karantina sürecini tamamlamadan geldiği Kırklareli'ne dönmek üzere otobüse binmeye çalışan 55 yaşındaki Enver Y.'nin, Lüleburgaz'dan Denizli'nin Çameli ilçesine lunaparkta çalışmak için geldiği öğrenildi. E.Y, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

OTOBÜSLE SEYAHATE ÇIKTI

Karantinada olması gereken G.Ö. Ankara'dan Edirne'ye gitmek için otobüsle yola çıktı. Jandarma ekipleri, Edirne girişindeki kontroller sırasında G.Ö'yü tespit etti. G.Ö.'ye 3.150 lira ceza kesildi.

AİLECE ÇIKIP DÜĞÜNE GİTTİLER

Samsun'da evinde karantina altında tutulan bir ailenin düğüne gittikleri belirlendi. Ayrıca izolasyon altında olan bir kişinin de karantinadan çıkıp restoranda yemek yediği tespit edildi. Kişiler hakkında tutanak tutularak yasal işlem yapıldı.

VALİLİKTE YAKALANDI

Rize'de COVID-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken bir kişi de valilik binasına girerken yakalandı. Binaya neden gittiği açıklanmayan şahıs hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği için yasal işlem yapılarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

SOKAĞA ÇIKTI AİLESİ İHBAR ETTİ

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki evinde tedavi gören Muhammed Azat G. (20), önceki gece bunalınca sokağa çıktı. Ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, Muhammed Azat G.´yi hastaneye götürdü. Hastanede kontrolleri yapılan genç, uyarılıp tekrar evine gönderilirken TCK'nın 195/1 maddesince işlem uygulandı.





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