SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 5 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 5 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 5 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

5 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Eylül koronavirüs verilerini açıkladı:



Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta.

Test sayısı: 99.497

Vaka sayısı: 1673

Vefat sayısı: 56

İyileşen hasta sayısı: 984

DÜNKÜ VERİLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Eylül koronavirüs verilerini açıkladı:

Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım.

Test sayısı: 117.113

Vaka sayısı: 1612

Vefat sayısı: 53

İyileşen hasta sayısı: 1021