Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban hakkında flaş gelişme! Ve kabul edildi...

| Çocuk istismarcısı hakkında flaş gelişme! Ve kabul edildi...

haberi... Küçük yaştaki çocuğa nedeniyle tutuklanan takma adını kullanan kullanan (58) ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Eyüp Fatih Şağban hakkındaki iddianame 1. tarafından kabul edildi. Şağban hakkındaki dava açılmış oldu.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 13:53 Son Güncelleme: 5.9.2020 14:02 ABONE OL
SON DAKİKA | Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban hakkında flaş gelişme! Ve kabul edildi...

Son dakika haberi... Küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar nedeniyle tutuklanan Fatih Nurullah takma adını kullanan kullanan Eyüp Fatih Şağban (58) ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Kendisini 'Uşşaki tarikatının şeyhi Fatih Nurullah' olarak tanıtan Eyüp Fatih Şağban

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Kendisini 'Uşşaki Tarikati Lideri' olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban 'çocuk istismarı' suçundan tutuklanmıştı. Eyüp Fatih Şağban hakkındaki iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şağban hakkındaki dava açılmış oldu. İlk duruşmanın hangi gün yapılacağı Pazartesi günü düzenlenecek tensip zaptıyla belli olacak.

SAKARYA'DA JANDARMANIN OPERASYONU İLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyona gözaltına alınan Fatih Nurullah takma adını kullanan Eyüp Fatih Şağban (58) sevk edildiği mahkemece küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı. Şağban'ın, Akyazı'da yazlıkta anne ve babasıyla birlikte kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu birden fazla taciz ettiği ifade edildi.

Son dakika haberleri: Diyanet'ten mide bulandıran olaya sert tepki: Masum yavrularımıza uzanan zalim ellerle...

Soner Yalçın çocuk istismarcısı Fatih Şağban üzerinden operasyon yapmış: “Erdoğan misyonunu tamamladı, Davutoğlu'nu destekliyoruz

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban hakkında flaş gelişme! Ve kabul edildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA