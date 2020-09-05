SON DAKİKA | Çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban hakkında flaş gelişme! Ve kabul edildi...

Son dakika haberi... Küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar nedeniyle tutuklanan Fatih Nurullah takma adını kullanan kullanan Eyüp Fatih Şağban (58) ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Kendisini 'Uşşaki tarikatının şeyhi Fatih Nurullah' olarak tanıtan Eyüp Fatih Şağban

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Kendisini 'Uşşaki Tarikati Lideri' olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban 'çocuk istismarı' suçundan tutuklanmıştı. Eyüp Fatih Şağban hakkındaki iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şağban hakkındaki dava açılmış oldu. İlk duruşmanın hangi gün yapılacağı Pazartesi günü düzenlenecek tensip zaptıyla belli olacak.

SAKARYA'DA JANDARMANIN OPERASYONU İLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyona gözaltına alınan Fatih Nurullah takma adını kullanan Eyüp Fatih Şağban (58) sevk edildiği mahkemece küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı. Şağban'ın, Akyazı'da yazlıkta anne ve babasıyla birlikte kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu birden fazla taciz ettiği ifade edildi.