Kaftancıoğlu’na fena ayar verdi

CHP istsnbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, MİT mensuplarını deşifre ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve CHP'li Tuncay Özkan'a yakınlığı ile bilinen Murat Ağırel'in küçük kızı ile fotoğraf çektirip onun üzerinden siyaset yapmaya çalıştı. Kaftancıoğlu, "Tanıştırayım Ada..

Babaları hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan sayısız çocuktan sadece biri..

Bütün çocuklar gibi Ada'da babası @muratagirel'e sarılacağı günü heyecan ve umutla bekliyor

Çocukların hayatlarından çalıyor olmanın yürek sızısını da hepimize miras bırakarak:("dedi. Bu paylaşıma tepki yağdı. En önemli tepki ise Ülkü Ocakları'ndan geldi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vafı Genel Başkan Yardımcısı Avukat serdar Öktem tepki gösterdi. Öktem twettır hesabından, "Hiç utanma da mi yok sende? Bilmiyorsan elinde ki kağıdı okurken zorlanan hukukçularına sor MİT kanunu çok açık.Allah Türk devletine yardım etsin düşman hem içeri de hem dışarı da. Bu kadar sevgi pıtırcığı isen Diyarbakir da evlatları dağa kaçırılan analarımıza destek ver !!!!"dedi.