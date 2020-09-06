SON DAKİKA: Akdeniz Fırtınası ile Türkiye ne mesaj veriyor? 'Askeri metodlar hiç olmadığı kadar işin içinde...

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den bu sabah yapılan açıklamada Doğu Akdeniz'deki kararlılık bir kez daha gözler önüne serildi. Açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir!

Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" denildi.