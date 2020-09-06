Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Akdeniz Fırtınası ile Türkiye ne mesaj veriyor? 'Askeri metodlar hiç olmadığı kadar işin içinde...

: Akdeniz Fırtınası ile Türkiye ne mesaj veriyor? 'Askeri metodlar hiç olmadığı kadar işin içinde...

: Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor, gerilim her geçen gün artıyor. Fransa'nın gazladığı Yunanistan küstah adımları ile gerginliği tırmandırmak için elinden geleni yaparken, Türkiye Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından geri adım atmayacağını kararlı bir şekilde tüm dünyaya bildiriyor. Navtex üstüne Navtex ilan eden Türkiye, Yunanistan ve Fransa başta olmak üzere bölgede haklarını gasp etmek isteyen tüm ülkelere meydan okuyor. Bu kapsamda son olarak KKTC ile birlikte 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı başlatıldı. A Haber gerilimin odağındaki Meis Adası'nın hemen karşısında bulunan Antalya'nın Kaş ilçesinden canlı yayınlar ile bölgede son durumu anbean bildiriyor. A Haber Yurt Müdürü Kerim Ulak'ın canlı yayındaki konuğu Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Tarık Oğuz 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatının içerdiği mesajlara ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullandı. Oğuz, "Artık görüyorsunuz ki diplomatik yöntemlerle bu sorun çok çözülebilecek gibi görünmüyor. Askeri metodlar artık hiç olmadığı kadar işin içine girmiş durumda" dedi.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 12:57 Son Güncelleme: 6.9.2020 13:07 ABONE OL
SON DAKİKA: Akdeniz Fırtınası ile Türkiye ne mesaj veriyor? 'Askeri metodlar hiç olmadığı kadar işin içinde...

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi tırmanarak sürüyor. Türkiye, konunun diplomatik yollarla çözüme kavuşmasından yana olduğunu bildirirken, kabadayılığa ve dayatmalara müsaade etmeyeceğini kararlı açıklamaları ile bildirdi. Fransa'yı arkasına alan Yunanistan ise haksız istekleri nedeniyle masadan kaçıyor ve gerilimi daga da artırmayı hedefliyor. Türkiye, bölgede arama çalışmalarının yanı sıra askeri tatbikatlarla da Yunanistan'a gözdağı veriyor. Son olarak 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı başladı. KKTC ile yapılan tatbikatın mesajlarını A Haber canlı yayınında Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Tarık Oğuz değerlendirdi. Oğuz, çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Doğu Akdeniz'de "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı başlatıldı! Türkiye bölgede ne mesaj veriyor? | Video

SON DAKİKA: Akdeniz Fırtınası ile Türkiye ne mesaj veriyor? 'Askeri metodlar hiç olmadığı kadar işin içinde...

"TÜRKİYE KENDİNE POSTA KONULAMAYACAĞINI SÖYLÜYOR"

Oğuz, Akdeniz Fırtınası tatbikatının çok derin anlamlar içerdiğini ve Türkiye'nin kendini hedef almayı planlayan tüm ülkelere gücünü gösterdiğini söyledi. Oğuz şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA: Akdeniz Fırtınası ile Türkiye ne mesaj veriyor? 'Askeri metodlar hiç olmadığı kadar işin içinde...

Türkiye'nin vermek istedği mesaj çok açık. Kendine yakın bölgede kendisine posta koyulamayacağını söylüyor. Üst bir perdeden askeri hazırlıkların en son noktaya geldiğini gösteriyor. Kriz bir şekilde tırmanır, başka bir mecraya evrilirse askeri anlamda gerekli tüm cevabın verilebileceğini söylemeye çalışıyor Türkiye...

SON DAKİKA: Akdeniz Fırtınası ile Türkiye ne mesaj veriyor? 'Askeri metodlar hiç olmadığı kadar işin içinde...

"ARTIK SORUN DİPLOMATİK YOLLAR İLE ÇÖZÜLEBİLECEK GİBİ DURMUYOR"

Çarpıcı ifadeler ile sözlerine devam eden Oğuz, şöyle konuştu:

Artık görüyorsunuz ki diplomatik yöntemlerle bu sorun çok çözülebilecek gibi görünmüyor. Askeri metodlar artık hiç olmadığı kadar işin içine girmiş durumda. Ne kadar sağlam durursanız o kadar sonuç elde edersiniz. Türkiye bu mesajı vermeye çalışıyor.

SON DAKİKA: Akdeniz Fırtınası ile Türkiye ne mesaj veriyor? 'Askeri metodlar hiç olmadığı kadar işin içinde...

TÜRKİYE VE KKTC'DEN TATBİKAT

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra ediliyor.

SON DAKİKA: Akdeniz Fırtınası ile Türkiye ne mesaj veriyor? 'Askeri metodlar hiç olmadığı kadar işin içinde...

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den bu sabah yapılan açıklamada Doğu Akdeniz'deki kararlılık bir kez daha gözler önüne serildi. Açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir!

Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Akdeniz Fırtınası ile Türkiye ne mesaj veriyor? 'Askeri metodlar hiç olmadığı kadar işin içinde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA