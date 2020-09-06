SON DAKİKA: Akdeniz Fırtınası ile Türkiye ne mesaj veriyor? 'Askeri metodlar hiç olmadığı kadar işin içinde...

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi tırmanarak sürüyor. Türkiye, konunun diplomatik yollarla çözüme kavuşmasından yana olduğunu bildirirken, kabadayılığa ve dayatmalara müsaade etmeyeceğini kararlı açıklamaları ile bildirdi. Fransa'yı arkasına alan Yunanistan ise haksız istekleri nedeniyle masadan kaçıyor ve gerilimi daga da artırmayı hedefliyor. Türkiye, bölgede arama çalışmalarının yanı sıra askeri tatbikatlarla da Yunanistan'a gözdağı veriyor. Son olarak 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı başladı. KKTC ile yapılan tatbikatın mesajlarını A Haber canlı yayınında Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Tarık Oğuz değerlendirdi. Oğuz, çok çarpıcı ifadeler kullandı.
Doğu Akdeniz'de "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı başlatıldı! Türkiye bölgede ne mesaj veriyor? | Video
"TÜRKİYE KENDİNE POSTA KONULAMAYACAĞINI SÖYLÜYOR"
Oğuz, Akdeniz Fırtınası tatbikatının çok derin anlamlar içerdiğini ve Türkiye'nin kendini hedef almayı planlayan tüm ülkelere gücünü gösterdiğini söyledi. Oğuz şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin vermek istedği mesaj çok açık. Kendine yakın bölgede kendisine posta koyulamayacağını söylüyor. Üst bir perdeden askeri hazırlıkların en son noktaya geldiğini gösteriyor. Kriz bir şekilde tırmanır, başka bir mecraya evrilirse askeri anlamda gerekli tüm cevabın verilebileceğini söylemeye çalışıyor Türkiye...
"ARTIK SORUN DİPLOMATİK YOLLAR İLE ÇÖZÜLEBİLECEK GİBİ DURMUYOR"
Çarpıcı ifadeler ile sözlerine devam eden Oğuz, şöyle konuştu:
Artık görüyorsunuz ki diplomatik yöntemlerle bu sorun çok çözülebilecek gibi görünmüyor. Askeri metodlar artık hiç olmadığı kadar işin içine girmiş durumda. Ne kadar sağlam durursanız o kadar sonuç elde edersiniz. Türkiye bu mesajı vermeye çalışıyor.
TÜRKİYE VE KKTC'DEN TATBİKAT
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra ediliyor.
MSB'DEN AÇIKLAMA
MSB'den bu sabah yapılan açıklamada Doğu Akdeniz'deki kararlılık bir kez daha gözler önüne serildi. Açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir!
Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" denildi.