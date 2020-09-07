Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslenecek!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Toplantısı, 22-29 Eylül tarihlerinde dünya liderlerini bir araya getirecek. Bu yıl 75'inci yılını kutlayan BM'de Türkiye açısından bir ilk yaşanacak. Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen ilk isim olan eski AB Bakanı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'na başkanlık yapacak. 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulu'nda tek aday gösterilen Bozkır, 178 ülkenin desteğini alarak BM Genel Kurulu'nun 75'inci dönem başkanlığına getirilmişti.

VİDEOKONFERANS İLE TOPLANACAK

BM'nin açıkladığı ön programa göre, Erdoğan, ilk gün 22 Eylül'de konuşma yapacak liderler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Erdoğan'dan önce Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve ABD Başkanı Donald Trump hitap edecek. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da aynı gün konuşma yapacak.

ERDOĞAN DÜNYAYA SESLENECEK

Toplantının gündeminde Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Akdeniz'deki haklılığını dünyaya anlatacak. Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerinden geri adım atılmayacağı bir kez daha vurgulanacak. Erdoğan'ın Atina'nın uluslararası hukuk ve BM kararları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunması planlanıyor. Türkiye'nin diyalogdan yana olduğu da vurgulanacak. Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki gerilimin yanı sıra başta Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile İsrail'in Filistin'i işgali, mülteciler ile yabancı düşmanlığı ve Batı'da yükselen İslam karşıtlığına dikkat çekmesi planlanıyor. Türkiye'nin COVID-19 sürecinde salgınla mücadelesindeki başarısı ile ilgili de değerlendirmeler yapacak olan Erdoğan, Türkiye'nin yaptığı yardımları da tek tek anlatacak.

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