Son dakika haberi: O terörist yakalandı, 3 kez ağır müebbet hapsi istendi

Silvan'da çukur ve hendek kazan teröristlerin Mescit mahallesinde kazdıkları çukurları kapatırken kullandığı kepçeye atılan roketatar sonucu şehit edilen polis Ali Öztürk'ün katil zanlısı terörist Ömer Binen hakkında, 3kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, teröristlerin bir kamyon dolusu moloz dökerek yolları trafiğe kapattıktan sonra çukurlar kazdıkları, Ali Öztürk'ün kullandığı kepçe ile olay yerine giderek yolu açmak istediği sırada sokak arasından RPG–7 roketatarla saldırı düzenlendiği belirtildi. Kepçenin isabet almasıyla çıkan yangında polis Ali Öztürk'ün şehit olduğu, Hakan Çakan adlı polisin de yaralı halde kendini iş makinesinden dışarı atarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Dosyaya gönderilen polis telsiz kayıtlarına göre, olay yeri ve çevresinde şiddetli çatışmalar sabaha kadar devam ettiği için şehit polisin cenazesine ancak ertesi gün öğlen saatlerinde ulaşılabildiği ve hurda yığınına dönen iş makinesinden naşının güçlükle çıkarıldığı bildirildi.





YARALI POLİS KAÇARKEN MERMİLER KIVILCIM YAPIYORDU

İddianamede 3 polisin tanık olarak ifadesi de yer aldı. Polisler, "Zırhlı ekibe caddenin kapanmaması talimatı gelince olay yerine gittik. Hendek ve çukurlar çok sık kazıldığı için polis evi bahçesine zırhlı bir kepçe yerleştirilmişti. Bu kepçenin gelmesi için anons yaptık. Kepçe geldi ancak zırhlı polis aracının sağına yanaşarak durdu. Kepçenin arka stop lambalarının yandığını fark ettik. Sanırım roketçi teröristi görüp geri çekilmeye çalışırken şiddetli bir patlama oldu. Zırhlı kepçe sallandı ve ortalık toz bulutu içinde kaldı. Önce el yapımı bomba olduğunu düşündük, ancak sonraki telsiz anonslarında kepçeye roket atıldığı söylendi. Hakan arkadaşımız kendini kepçeden atarak bağırarak sokağa doğru koşarken tökezleyip düştü. Tekrar kalkıp bulunduğumuz yöne doğru koşarken arkasından sıkılan mermilerin gece karanlığında yere kıvılcım yaptığını gördük. Zırhlı araçla önüne geçip onu arka kapıdan içeri aldık. Bir süre daha kepçeyi kullanan Ali Öztürk'ü de çıkma umuduyla bekledik. Kepçeden başka çıkan olmayınca yaralı arkadaşı hastaneye götürdük. Biz olay yerinden ayrılırken, şehit olan polis arkadaşımız kepçenin içinde kalmıştı" dedi.

ROKETLEDİ, SONRA BENZİN DÖKÜP YAKTI

İddianamede terörist Ömer Binen'in hendeklerde kalaşnikoflu nöbet tuttuğu, ayrıca kırsal alanda askeri eğitim aldıktan sonra ilçeye roketçi olarak gönderildiği kaydedildi. Teröristin çukur ve hendek olaylarında Roket kod adını kullanarak Silvan'daki terörist eylemlerde bulunduğu, kazdığı çukuru kapatmaya giden zırhlı kepçeye roket atarak polis memuru Ali Öztürk'ü şehit ettikten sonra kepçeyi benzin dökerek ateşe verip kullanılamaz hala getirdiği bildirildi. Kepçenin içindeki polis Hakan Çakan'ın da kepçeden atlayıp kaçtığı sırada arkasından ateş ederek öldürmeye çalıştığı ifade edildi.

Teröristin bu olaya asli fail olarak katıldığı için ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek, mala zarar vermek suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapisle cezalandırılması istendi.



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