Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 7 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 7 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 7 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 7 Eylül koronavirüs rakamları açıklandı. En çok hasta görülen şehir... | Video

7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Eylül koronavirüs verilerini paylaştı:

Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.

Test sayısı: 103.925

Vaka sayısı: 1703

Vefat sayısı: 57

İyileşen hasta sayısı: 1047

DÜNKÜ VERİLER

Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 279 bin 806, can kaybı 6 bin 673 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 842 test yapıldı, 1578 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 1013 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 251 bin 105'e çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 779 bin 539, vaka sayısı 279 bin 806, vefat sayısı 6 bin 673 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 22 bin 28, ağır hasta sayısı 1102, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu