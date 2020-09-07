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Son dakika: Cuties () dizi filmini kaldırdı

Son dakika haberine göre , dizi filmini Türkiye kataloğundan kaldırdı. Çocuk istismarı nedeniyle RTÜK'ün kaldırılamsına karar verdiği 'Cuties' Türkçe adıyla Minnoşlar dizi filmi Türkiye’den yayınlanmayacak. Bir süredir gündemde olan dizi film 11 yaşındaki Amy isimli çocuğun dansçı olması macerasını anlatıyor. 9 Eylül'de yayınlanması planlanan film, tanıtımındaki sahneler ve afişlerin çocuk istismarına özendirdiği gerekçesiyle büyük tepki toplamıştı.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 15:25 Son Güncelleme: 7.9.2020 15:38 ABONE OL
Son dakika: Netflix Cuties Minnoşlar dizi filmini kaldırdı

Çocuk istismarı sahneleri barındıran Netflix'in skandal dizi filmi 'Cuties' hakkında önemli bir gelişme yaşandı. RTÜK'ün geçtiğimiz hafta kaldırılması hakkında uyarıda bulunduğu Türkçe adıyla 'Minnoşlar' dizi filmi bugün itibarıyla Netflix Türkiye kataloğundan kaldırıldı.

Uzman raporundaki "çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği" değerlendirmesi üzerine RTÜK, bahse konu yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiğine, bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar vermişti.

DİZİ HAKKINDA

Netflix'te 9 Eylül tarihinde yayınlanması planlanan "Cuties" filmi, 11 yaşındaki Amy isimli çocuğun dansçı olması macerasını anlatıyor. 96 dakikalık filmin yönetmeni Maimouna Doucoure, 2020 Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Drama dalında En İyi Yönetmelik ödülünü kazandı.

Son dakika haberi: RTÜK ceza verdi! Netflix dizi filmi 'Cuties' yayından kaldırıldı

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Son dakika: Netflix Cuties (Minnoşlar) dizi filmini kaldırdı
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