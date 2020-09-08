Skandalların merkezi İstanbul Barosu seçime gidiyor! DHKP-C’ye yakın platformdan Durakoğlu’na destek

İstanbul'da 2. Baronun kuruluş aşamasında olduğu şu günlerde, 1. Numaralı baro olarak isimlendirilecek baroda mevcut başkan olan Av. Mehmet Durakoğlu'nun tüm tepkilere rağmen yeniden aday olduğu ortaya çıktı. Durakoğlu'nun seçim çalışması kapsamında diğer baro grupları ile ittifak görüşmeleri yaptığı belirtildi.

DHKP-C'YE YAKIN GRUPTAN DURAKOĞLU'NA DESTEK



DHKP-C terör örgütüne yakınlığı ile bilinen Çağdaş Avukatlar Grubu'da sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada adalarının Avukat Mehmet Durakoğlu olduğunu duyurdu. Söz konusu platformdan yapılan açıklama şu şekilde; "Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun, 2020 yılında yapılacak olan İstanbul Barosu Genel Kurulunda adayı, oy birliğiyle mevcut Başkanımız Av. Mehmet DURAKOĞLU olmuştur. Tüm Avukat kamuoyuna saygıyla duyurulur."





GRUPLAR AYRI AYRI SEÇİME GİRECEK



İstanbul Barosunda daha önce yönetim kurulu üyelikleri de yapmış olan Av. Hasan Kılıç da, 2018 seçimlerinden sonra bir kez daha eski çalışma arkadaşının karşısına aday olarak çıkacak. İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubunun da (İMAG) önseçim ile adayını Av. Kaptan YILMAZ olarak belirledi. 2. Baro'nun kuruluşu öncesi İstanbul Barosunda tüm grupların bir araya gelme düşüncesinin de bu şekilde bir sonuca varamadığı, yine grupların ayrı ayrı seçime gireceği konuşuluyor. İstanbul Barosunun 2018 yılında yaptığı seçimlerde mevcut başkan Durakoğlu az bir farkla seçimi kazanmış, başkan seçilmişti.





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