Son dakika haberi | Bakan Soylu duyurdu: Bu gece yarısından itibaren 81 ilde sona erecek...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu. Soylu, "Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak." açıklamasında bulundu.

REYHANLI'DAKİ TERÖR SALDIRISININ SORUMLULARINDAN 'ERCAN BAYAT' YAKALANDI

Süleyman Soylu ayrıca, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat'ın yakalandığını bildirdi. Bakan Soylu, "2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik." dedi.

Bakan Soylu, "Sadece yılbaşından bugüne kadar siber suçlar sahasında 214 operasyon yaptık, bunlar içinde terör, sanal bahis, sanal kumar var. Bir çok kişi gözaltında ve tutuklandı." diye konuştu.

Bakan Soylu sel felaketinin meydana geldiği Giresun'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz tıbbın kitabını yazmış bir medeniyetiz