Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 8 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 8 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 8 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 8 Eylül koronavirüs rakamları açıklandı. Ağır hasta sayısında artış... | Video

8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Eylül koronavirüs verilerini paylaştı:



Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.

Test sayısı: 110.565

Vaka sayısı: 1761

Vefat sayısı: 52

İyileşen hasta sayısı: 1093

DÜNKÜ VERİLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Eylül koronavirüs verilerini paylaştı:

Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.

Test sayısı: 103.925

Vaka sayısı: 1703

Vefat sayısı: 57

İyileşen hasta sayısı: 1047