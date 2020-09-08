Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Erol Mütercimler'in skandal sözlerine tepki

Dün akşam Haber Global TV ekranlarında büyük bir skandal yaşandı. Saynır Tezel'in moderatörlüğünde gerçekleşen programa İsmail Sayma, Erol Mütercimler, Müfid Yüksel ve Hayri Kırbaşoğlu konuk oldu. Programa Erol Mütercimler'in haddini aşan sözleri damga vurdu. İmam hatip mezunlarını açıktan hedef alan Mütercimler skandal ifadeler kullandı. Mütercimler, imam hatip mezunlarını ahlaksızlık, sapıklık ve sahtekarlıkla suçladı.

Erol Mütercimler'den tepki çeken ifadeler: "İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor" | Video

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN SKANDAL SÖZLERE TEPKİ:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erol Mütercimler'in bir televizyon kanalında sarf ettiği skandal sözlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mütercimler'in skandal sözlerini kınarken, "İstisnasız tüm öğrencilerimizin, yüksek insani değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi, insanlığa faydalı olmaları yolunda yönlendiriyoruz. Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Moderatör Saynur Tezel'in tartışmaya müdahale etmediği görülürken, Erol Mütercimler'in sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mütercimler'e vatandaşlar paylaşımları ile çok sert tepki gösterdi. Mütercimler'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.