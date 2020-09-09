Kılıçdaroğlu’nun Korona cehaleti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasında koronavirüs vakalarındaki artışı fırsat bilip koronavirüsle mücadele dersi vermeye çalıştı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler bu konudaki cehaletini de ortaya çıkardı. Kovid-19'la mücadelede örnek gösterilen ülkelerin başında gelen Türkiye'nin verdiği mücadeleyi eleştiren Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde iktidarın 6 aydır yürüttüğü politikayı ve yapılanları görmezden geldi. Kılıçdaroğlu, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin ve vaka sayılarının gerçek olmadığını öne sürerek yine yalan siyasetine sığındı. Kılıçdaroğlu'nun koronavirüsten ısrarla 'mikrop' olarak bahsetmesi de ikisi arasındaki farkı bilmediğini gözler önüne serdi.Tüm dünyayı sarsan salgınla mücadeleye ilişkin sözde tavsiyelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Birincisi ne? Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. İkinci konu, eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin. Bu kadar basit, dünya bunu yapıyor. Bu sorunu şöyle bir strateji ile çözebilirsiniz. Bir, önce bir sağlık sorunu çıkacak ortaya, önce mikrobun yaygınlaşmasını engelleyeceksiniz, sonra mikrobun bulaştığı vatandaşlar varsa bunu tedavi edeceksiniz, önlemlerini alacaksınız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun zaten koronavirüsle mücadelede yapılanları sıraladığı bu sözler dinleyenleri şaşkına çevirdi.HÜKÜMETİN koronavirüsle mücadelede başarısını hazmedemeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin başarılı olduğunu ileri sürdü. Ancak pandeminin en yoğun görüldüğü İstanbul'da, Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, hükümetin açıkladığı önlemlerin tam tersine uygulamalarla İstanbulluyu mağdur etti. Genelgede toplu taşıma araçlarında kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği belirtilirken İBB yönetimi birçok bölgede toplu taşıma hatlarını iptal ederek sefer sayılarını azalttı. Metro seferlerini de kısıtlayan CHP'li yönetim, 2-4 dakika aralıklı olan sefer aralıklarını 7-14 dakikaya çıkardı. Metrobüs ve metro saatleri 21.00'da sonlandırıldı. Salgının tedavisinde hayati öneme sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin otoyol ve metro projelerini yapmadı. Valilikten izin almaksızın tek başına yardım kampanyası başlattı. Yardım kolilerinin lüks site ve villalarda yaşayan CHP üyelerine gönderildiği ortaya çıktı. İSKİ çalışmalarını bahane ederek Arnavutköy, Silivri, Çatalca gibi ilçelerde bazı köylere ve Şile'ye su vermedi. İGDAŞ ve İSKİ tahmini tüketimler yazarak faturalar üzerinden vurgun yaptı.